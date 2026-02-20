學霸港姐冠軍爆曾被TVB導演二樓開咪鬧　當場爆喊：佢話搞乜㗎你

現年42歲的張嘉兒（Kayi）是2007年港姐冠軍，嫁予金融才俊Nathan後，育有大女劉在芯（Leora）和細女劉在懿（Hannah）。年前張嘉兒一家四口回流加拿大溫哥華生活，張嘉兒則轉行做地產經紀。日前張嘉兒接受同在加拿大發展、前TVB小花鄧佩儀YouTube頻道訪問，自爆拍劇期間曾被臭脾氣導演開咪鬧。

張嘉兒貪免費機票回港選港姐

張嘉兒上鄧佩儀的YouTube頻道《Beauty Queen Chronicles》訪問，兩人以全英語對話。張嘉兒透露參選是因見到朋友都回流香港，她得知入圍港姐決賽將贈送免費機票，決心回港一闖，萬萬沒想到奪冠。

張嘉兒鄧佩儀爆選美評審預先收佳麗「小報告」

除了港姐，張嘉兒曾參加《2005溫哥華華裔小姐競選》，並且獲得「神采飛揚獎」。她認為香港競爭更激烈，佳麗均準備更充足，溫哥華小姐氣氛則較平和。張嘉兒和鄧佩儀均做過選美評審，鄧佩儀透露原來評審會收到每位佳麗報告，「告訴我們你有沒有遲到習慣、平時素養與態度等。」張嘉兒補充：「我們就會問那些女生為甚麼會遲到，看看她們能否給出合理解釋。」鄧佩儀續指會以整體表現評定佳麗能否贏，而非單單睇外表。

張嘉兒亦透露，評審會與佳麗食飯，一餐飯下來，憑感覺大概已知心水為誰，「如她們在舞台上不犯太多錯誤，很大機會進入五強。」另外，張嘉兒見過有佳麗寫「泡茶」為興趣，評審一問卻答不出來，她建議佳麗參選時應保持真誠；兩人亦贊同最喜歡佳麗着白色裙。

張嘉兒爆TVB拍戲曾被導演開咪鬧到喊

張嘉兒留港發展後與男友展開10年「Long D 」，因當時只能買Sim卡打長途電話聯絡，故中間一度分手又復合。張嘉兒透露，拍劇期間曾被一位出名臭脾氣的導演開咪鬧，「他從二樓播音室鬧：『搞乜㗎你！』」張嘉兒笑言：「我當場就喊了。」幸而在場演員安慰，並教她應點做。張嘉兒也提到在TVB台慶時曾被斥「你條裙太短」、「你呢邊頭髮很亂」類似評論影響，使她現場突然喪失自信，現在她認為不應輕易受外人影響。

長於加拿大的鄧佩儀亦憶述曾被提醒：「你在片場不應講太多英語」，因「有人可能認為『你識講英文很了不起嗎？』或會被誤解為很自大。如果導演、監製或工作人員聽到會不太好，聽說他們有機會不太喜歡。」鄧佩儀指在TVB期間收工曾遇不如意事，不開心到返屋企爆喊。

張嘉兒轉做地產經紀曾遇客戶疑非真心想買樓

張嘉兒近年轉做地產經紀，她提到有客戶疑似想認識她，問她選美問題，張嘉兒指今會將話題引導回正軌，同時與客人保持關係。張嘉兒指以後演藝不是生活重心，她曾帶女兒到紐約拍微電影，如是小型表演項目則可以接。

