日本偶像龜梨和也首個香港見面會　承諾為粉絲準備專屬窩心福利

日本全方位巨星龜梨和也 (Kazuya Kamenashi)正式展開全新個人亞洲巡迴粉絲見面會，並推出以「TALK to ME」為主題的系列演出，足跡遍及曼谷、高雄及香港，令一眾粉絲萬分期待。光尚娛樂為香港粉絲帶來好消息，宣布將會主辦香港站演出《KAZUYA KAMENASHI “TALK to ME” Fan Meeting ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》，將於4月15日（星期三）晚上8時假旺角麥花臣場館舉行，這是龜梨和也首次在香港舉辦的個人粉絲見面會，對於粉絲來說，他是陪伴青春的重要偶像，也是一位多才多藝的實力派藝人，這次能親身見證他的舞台風采絕對是一次難得而珍貴的機會。

身為日本頂尖的全能藝人，龜梨和也在音樂事業上展現出卓越的個人魅力。他憑藉細膩深情的唱腔及強大的舞台感染力，推出的個人單曲如《絆》、《Rain》及《Cross》均大獲好評，展現出他從動感舞台到抒情詮釋的多樣面貌，深受全球樂迷喜愛。

除了歌唱實力，龜梨和也在影視圈同樣大放異彩。他曾主演《我MissMissMiss係大佬2》、《野豬大改造》、《正體：真面目》、《捏造：史上最惡殺人教師》等多部話題劇及電影，憑藉強大角色塑造力與精湛演技，在觀眾心中留下深刻印記。202120212021年更首次主持綜藝節目《一撃解明バラエティ ひと目でわかる!!》，展現自然幽默的一面，獲得高度讚賞。

這次粉絲見面會特別為香港粉絲準備專屬窩心福利，全場觀眾都能感受到他的真摯與感染力。無論你是從KAT-TUN時代就追隨的鐵粉，還是被他單飛後作品吸引的新世代樂迷，也將為所有到場觀眾留下一段既深刻又感動的回憶。這次演唱會反應熱烈，門票火速售罄。能夠與超級偶像見面，機會難能可貴，樂迷絕對不容錯過！

演出詳情

日期：2026年4月15日（星期三）

時間：晚上8時

地點：旺角麥花臣場館

票價：HK$1,688(VIP) / HK$1,288 / HK$888 （全場座位）