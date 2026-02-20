東張西望｜李生單身10年沉船秘書原來係女警　慘變「人肉提款機」

男女朋友出街食飯由男方埋單，對不少人來說都是再平常不過的事，但一個不小心，就會變成了女方的「提款機」被利用。《東張西望》今日（19/2）講述了李先生「人財兩空」的故事。



單身10年的李生被呃感情又騙財，好傷呀！（《東張西望》截圖）

單身10年的李生被呃感情又騙財，好傷呀！（《東張西望》截圖）

第一次出街即被要求埋單

李生表示，自已透過微信功能「附近的人」，在旺角認識了一名自稱任職秘書的阿茵。自言已單身了10年的他，與她閒聊之間覺得頗為合適，於是就約了對方外出。李生續指，第一次見面時，與阿茵一同去藥妝店買零食、化妝品，總價約四百多港幣。不過，行到櫃檯前，阿茵絲毫沒有埋單的意慾，暗示要由李生埋單。李生也指，因為是第一次約會，所以最後都沒有替她付款。

李生以為約北上這夜就「得米」。（《東張西望》截圖）

原來對方叫埋表姐去玩，仲唔畀佢掂。（《東張西望》截圖）

情人節北上約會變三人行

直到第二次約會，阿茵直接在情人節約他北上玩樂，自以為「得米」的李生滿心歡喜赴約，怎料原來阿茵搵了表姐做「電燈膽」。之後，阿茵又表示想去旅行，又再次約李生。李生更為行程付費，將七千元轉帳給阿茵。誰知，阿茵又帶同表姐同行，以為可以和阿茵「拍拖」的李生，向《東張西望》投訴，阿茵全程都拒絕與他有身體接觸，只是自顧自與表姐玩樂。李生：「我尊重佢意願，可能佢覺得時機未成熟。」

李生「人財兩失」。（《東張西望》截圖）

李生「人財兩失」。（《東張西望》截圖）

李生表示好失望。（《東張西望》截圖）

李生表示好失望。（《東張西望》截圖）

李生畀晒對方所有支出，連佢婆婆整牙都畀埋。（《東張西望》截圖）

阿茵要求李生同佢表姐假結婚。（《東張西望》截圖）

婆婆整牙都要埋單

及後，阿茵與李生外出時，還帶同了婆婆出門，有一次帶婆婆整牙時，更要求李生代付。李生自覺成為了「人肉提款機」。之後，阿茵又提出建議，因為表姐想到港生活，所以讓李生與她的表姐假結婚，又表示要索取18萬禮金。這時，李生才發現有問題，上到她家後才發現，阿茵不是秘書，而是警察。阿茵家中的阿伯接受《東張西望》訪問時表示，自己是阿茵的繼父，阿茵和她的媽媽也是因為與他結婚後，才得以到港生活。

李生終於發現有問題。（《東張西望》截圖）

李生夢醒：佢當我提款機

《東張西望》向警察公共關係科查詢，回覆指有關警員已得到適切懲處。《東張西望》又曾致電阿茵，阿茵就拒絕正面回答問題，而李生報《東張》則表示，希望透過曝光事件，取回自己曾付出過的三、四萬金錢。「一定冇鍾意過我，佢當我提款機畀錢。」

阿茵表示沒有搵李生假結婚。（《東張西望》截圖）

陳伯透露內情。（《東張西望》截圖）

警方回覆：「個案未有涉及刑事成份，被投訴警員已得到適切懲處。」（《東張西望》截圖）

警方回覆：「個案未有涉及刑事成份，被投訴警員已得到適切懲處。」（《東張西望》截圖

李生表示，報《東張》是因為想追回支出。（《東張西望》截圖）

李生表示，報《東張》是因為想追回支出。（《東張西望》截圖）