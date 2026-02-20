鍾柔美曬小蠻腰賀新年　網民唔Buy瘋狂嘲諷 :個樣好姣

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)自捲入誠信風波，坦誠自己的確講大話後，打破了一直維持的「A0」純情少女形象，人設大崩壞，惹來不少網民討厭。而繼日前其出席某地產公司45周年晚宴任表演嘉賓，遭大批網民在社交平台留言抵制後，近日適逢新年期間，其就在社交平台（小紅書）上貼賀新年的祝福影片，但依舊遭到網民們討厭，紛紛留言吐槽及嘲諷她。

鍾柔美現身某地產公司45周年晚宴任表演嘉賓。（影片截圖）

曬小蠻腰賀新年

從鍾柔美上貼的影片可見，身穿牛仔Look的她，大曬小蠻腰，在晚上時分於廣闊的草地公園上拍攝祝賀影片。笑容滿面的她，一開始以廣東話唱出：「你有前途。」隨後以普通話講出祝賀說話：「祝大家新年快樂。」

鍾柔美曬小蠻腰賀新年。（小紅書圖片）

笑容滿面。（小紅書圖片）

遭網民吐槽及嘲諷

鍾柔美神隱多時後，再次在「小紅書」上貼影片，似乎想試水溫，但依舊遭到大批網民留言吐槽及嘲諷，表示：「姣」、「不是好人」、「今日係咪A0？」、「真係個樣好姣」等，大家紛紛狙擊她。

網民留言。（小紅書圖片）

A0形象破滅

鍾柔美自去年錯手在社交平台分享與緋聞男友劉展霆（Eden)從後抱抱兼親吻短片後，表明二人只不過是玩遊戲（True or Dare)而輸了的懲罰而已，大家只是好朋友關係，強調自己仍是「A0」。但隨後她就被中學同學爆料，揭出她在中學時期已至少談過4次戀愛，更提供了她與前男朋友的合照，A0形象正式崩壞。之後在神隱一個月之後，她終不再沉默，再接受傳媒訪問的時候首度親口承認對大眾講大話，並聲淚俱下作出道歉。

鍾柔美與劉展霆（Eden）「錫面」照。（threads圖片）