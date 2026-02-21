崔碧珈「父女戀」羅生門迎大結局　Rocky悄刪IG愛的宣言疑死心

「性感女神」崔碧珈（「性感女神」崔碧珈（「性感女神」崔碧珈（Anita）與現年57歲、外號「大隻Rocky」的健身教練鄭健樂，早前爆出相差」的健身教練鄭健樂，早前爆出相差」的健身教練鄭健樂，早前爆出相差21歲的「父女戀」。原本男方單方面高調認愛，外界一度紛紛送上祝福，豈料女方極速割席，令劇情峰迴路轉。原本痴心的Rocky一直在IG簡介保留對女方的「愛的宣言」，不過近日發現，Rocky已悄悄撤回相關動態，似乎終於夢醒，對女方徹底死心。



崔碧珈上載與Rocky做Gym合照，好甜蜜！（ig@anitachui）

單方面認愛變「獵食指控」

回顧這段撲朔迷離的戀情，Rocky早前突然對外宣佈與崔碧珈拍拖，這段相差21年的「父女戀」隨即成為全城熱話。正當大眾以為這是一段「單純之戀」時，崔碧珈卻火速在社交平台發文澄清，強烈否認戀情之餘，更爆出連串「獵食指控」，與Rocky劃清界線，令事件瞬間演變成各執一詞的「羅生門」。

Rocky隨後高調宣布戀情，更新facebook感情狀況，透露與崔碧珈戀愛中！（facebook@Rocky Cheng）

崔碧珈記者會上否認戀情，又話「大隻Rocky」好單純。（資料圖片/陳順禎 攝）

「懇求唔好再成日喺我IG追蹤/like/inbox我身邊嘅好朋友，你同佢哋本身就唔識，搵過其他目標繼續裝單純啦，我唔想有自己朋友受騙，請遠離我們吧。」

崔碧珈出PO擔心友人受騙！（截圖）

Rocky死心不息 IG簡介藏愛意

儘管女方已劃清界線，但單純的Rocky似乎仍未放下這段感情，在 IG簡介中依然＠崔碧珈的IG並加上一顆愛心，以表決心！問及是否對崔碧珈仍未死心時，他回覆《香港01》指：「只談公事，不談私事。」

死心塌地。（截圖）

Rocky疑似回應！（截圖）

悄刪標記徹底死心

不過，這場「羅生門」近日終於迎來大結局。翻查Rocky的最新IG，發現他已將簡介上「@崔碧珈」及愛心符號全數刪除，撤回了這個默默堅持的「愛的宣言」。此舉相信意味著Rocky經過一段時間的沉澱後，終於認清現實並對女方徹底死心，這段喧騰一時的單方面「父女戀」亦正式告一段落。

疑死心！（截圖）

崔碧珈到日本沖繩渡假，在沖繩街頭性感大解放，逼爆傲人上圍幾乎撐開長裙上身！（崔碧珈IG圖片）

崔碧珈出道以來身材一直非常好！（崔碧珈IG圖片）

性感！（崔碧珈微博圖片）