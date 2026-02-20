「大小姐」林淑敏沉痛宣布父親死訊　自揭昔日抗癌獲雙親默默鼓勵

憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》「大小姐」一角深入民心的林淑敏（Mandy），今日（20日，大年初四）在社交平台傳來噩耗，沉痛宣布父親離世的消息。她上載了一張父親坐在輪椅上的黑白背影照，照片背景疑似在醫院。林淑敏撰文悼念：「爸爸，感謝您把我帶來這世界；感恩我遺傳了您對藝術的喜好。也感激一直以來照顧你的摯親，您在維繫着我們大家彼此之間的愛。我永遠懷念您。」 字裏行間滿載於農曆新年期間失去摯愛的不捨與哀傷。

帖文發布後，多位圈中好友包括陳自瑤、蔣家旻、姚子羚及麥明詩等，紛紛留言送上慰問，祈願林爸爸「離苦得樂」、「一路好走」。

林淑敏丁父憂。（IG@sukman_lam）

「大小姐」林淑敏沉痛宣布父親死訊，罕晒黑白照。（IG@sukman_lam）

「大小姐」林淑敏沉痛宣布父親死訊，群星慰問睇林父離苦得樂，一路好走。（IG@sukman_lam）

內斂父默默匯款撐追夢 母親鼓勵助戰勝癌魔

49歲的林淑敏向來甚少公開提及家人。她早年在觀塘順安邨長大，家中還有兩名胞兄，11歲時隨家人移民加拿大多倫多，父母亦一直定居當地。2000年，她完成大學課程後獨自回流香港參選港姐並留港發展。入行初期生活拮据，要交租及照顧自己，但為免家人擔心一直不敢向父母開口。然而，父母其實一直默默以行動支持她追夢，不時借故存錢到她的銀行戶口，令她深受感動。

2010年，林淑敏不幸確診第二期乳癌。面對惡疾，她起初因不知如何面對家人而選擇隱瞞，直到接受第三次化療才向父母坦白。當時母親反而堅強地鼓勵她：「打化療針要食得好啲，唔好聽人講乜都唔食，餓死係你，唔係癌細胞。」 這番話令她意外又感動，最終成功戰勝癌魔。

林淑敏2010年，林淑敏不幸確診第二期乳癌，獲父母默默鼓勵。（微博@林淑敏）

難忘父親節送酒辦：愛要講出口

談到亡父，林淑敏曾形容父親為人內斂。她曾在活動上分享兒時經歷，表示當年見到同學在父親節送禮物給爸爸，於是自己也買了一份小酒辦送給父親。雖然父親並不嗜酒，但收到禮物時顯得十分愕然，因為這是他生平第一次收到小朋友送的禮物。這次經歷令她明白，即使是不善言辭的人，只要有行動表示，對方同樣會感受到那份溫暖與感動。她更以此寄語大家：「愛，係真要講出口。」

林淑敏父母定居加拿大。（IG@sukman_lam）

「大小姐」深入民心。（IG@sukman_lam）

林淑敏憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》「大小姐」一角深入民心。（IG@sukman_lam）