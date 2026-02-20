葉蒨文追求者轉戰ViuTV戀綜　踢爆《女神》潛規則一原因交流唔到

曾參與TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》的前港隊手球運動員林澤謙（Him），早前在節目中力追女神葉蒨文（Sophie）失敗慘遭淘汰。不過這位被網民封為「行走的費洛蒙」的大隻男神屢敗屢戰，近日宣佈轉戰ViuTV的全新戀愛節目《戀愛等高線》，他直認是戀綜常客，稱自己可能是「香港第一個參加兩個電視台戀綜的男人」。對於轉台尋愛，有網民質疑他是否真心，亦有粉絲力撐他的態度真誠；而林澤謙在節目中就大方剖白了箇中原因，更親自揭開了上一檔《女神》節目的拍攝內幕。

大隻仔林澤謙轉戰ViuTV戀綜。（ViuTV節目截圖）

大爆TVB戀綜內幕：一、兩個月先拍一次

談及在《女神配對計劃》未能成功出Pool，林澤謙大爆當時的拍攝頻率極度疏落，大約「一個多月、兩個月才拍一次」。在這種斷斷續續的拍攝進度下，參加者在鏡頭外根本難以維繫感情，令他深感「交流唔到」，他說：「先唔好講可唔可以拍到拖，我係想真係可以有一個好嘅經驗，好似《單身即地獄》嗰啲，可以同人溝通到交流到，認識到朋友乜都好，但係做唔到。」

除了見面時間少得可憐，林澤謙亦坦言感到參加者之間有隔膜，因為TVB《女神》的參加者多為幕前藝人，感覺大家有著無形的「高低之分」。

林澤謙自稱「物理上暖男」，他是葉蒨文的追求者之一。（TVB節目截圖）

+ 7

葉蒨文含淚淘汰林澤謙

在TVB《女神配對計劃》中，林澤謙力追葉蒨文Sophie，初期表現低調內斂，但其天然呆反應和溫柔體貼性格意外收穫大批粉絲。可惜最終仍被Sophie親手淘汰，忍不住流下不捨之淚為林澤謙除下心動頸鏈，Sophie表示：「我好欣賞我初初撳燈見到嗰個你…好多謝你最後鼓起勇氣同我講你想講嘅嘢。」林澤謙被淘汰前向女神表忠：「我唔轉組嘅原因係，我唯一嘅選擇就係Sophie」，獲網民大讚雖敗猶榮。

葉蒨文含淚淘汰林澤謙。（TVB節目截圖）

親手除下心動頸鏈。（TVB節目截圖）

自爆年薪約40萬 認犯錯曾入獄

林澤謙其實擁有絕對的「筍盤」條件，畢業於香港中文大學的他，曾多次代表香港出戰手球賽事，現時身兼教練、評述員及模特兒等多職，年薪約達40萬港元。不過，隨著知名度漸增，他早年牽涉2016年立法會資訊科技界「種票」案的經歷亦被翻出。當年22歲的他因收取850元報酬交出個人資料，於2021年被判入獄6星期。面對過去的污點，Him大方且簡短地回應，承認當年「無知愚昧冇諗清楚」，雖無參與投票但已承擔入獄後果。

林澤謙承認無知而犯錯，他解釋當初沒想清楚就把資料給了朋友，最終被用作不法用途，強調自己並沒有參與投票。（IG@_himlim_）

林澤謙（Him）是港隊手球運動員，多次代表香港出戰地區及國際賽事，為港爭光。（IG：@_himlim_）

林澤謙（Him）曾擔任內褲男模，展示爆肌身型。（IG：@_himlim_）