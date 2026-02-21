陸永過年約成班Friend聚會　複式大屋曝光戶外花園大到可以打排球

「農夫」成員陸永與太太陳莉娜（Reina）2011年結婚，婚後育有兩女陸一穎（Hannah）及陸一心（SimSim），一家四口幸福美滿。趁着農曆新年之際，陸永一家相約C君黃天頤夫婦、黃翠如蕭正楠夫婦及洪永城梁諾妍夫婦到家中食盆菜共度佳節，陳莉娜在IG限時動態分享短片，並寫道：「成班長輩陪Simsim猜波。」相中所見，眾人在戶外花園打排球，空間極大！

去年陸永參加遊戲節目《墨魚遊戲2》，即使最後落敗，但他的急才及反應仍獲觀眾大讚，被網民封為金句王及MVP。（IG@6wing_fama）

陸永一家四口。（IG@missussixx）

兩個女似足媽咪一樣靚女！（IG@missussixx）

食盆菜！（IG截圖）

空間夠大！（IG截圖）

打完波再jam歌。（IG截圖）

陸永複式大屋曝光擁戶外花園

相中所見，六位「長輩」同SimSim齊齊在花園打排球，七人分別站在花園的兩側，空間仍綽綽有餘，黃翠如都笑言：「一個好好打排球的場。」其實陸永同老婆之前亦曾分享大屋內景，可見他們所住的豪宅為複式單位，客廳除了擺放了巨型電視及梳化之外，還有鋼琴及餐枱，地上鋪了一張彩色地氈。而主人房亦十分闊落，還設有超大露台，目測至少400呎，空間感十足。

戶外花園十分闊落！（IG截圖）

仲可以玩二人三足。（IG截圖）

環境清幽。（IG截圖）

陸永一家不時邀請好友到家中作客，飯廳容納20人都完全冇難度。（IG@missussixx）

空間闊落。（IG截圖）

陸永將新春labubu掛在露台門的把手上。（IG@6wing_fama）

屋內的樓梯兩側除了貼了揮春之外，還掛上了多個不同造型的labubu，樓梯邊亦擺放了幾隻labubu，相當有心思！（IG@6wing_fama）

陸永老婆新年大掃除，意外曝光複式豪宅內貌。（IG截圖）

主人房。（IG截圖）

客廳。（IG截圖）

陳莉娜曾自爆跟風水搬屋

陸永當年在成名作《456 Wing》唱過「我戶口跌到雙位數～」但近年工作不斷的他吸金力強，更愈搬愈豪，陳莉娜曾自爆每隔幾年就會跟風水搬一次屋：「我個Agent好勁㗎，同我睇咗四五十間屋，師父先話呢間屋好。」她認為屋不一定大就等於好，細屋一樣可以風水好，而陸永一家現時住在新界複式大屋，其大女陸一穎已到外地升學。

愈撈愈掂！（IG@6wing_fama）

《三面玲農•粵聽粵開心》是一場融合音樂與粵語幽默的現場演出，由農夫FAMA攜手麥玲玲聯合呈現。

Reina的抱狗相曝光了大宅裡面的樓梯。（IG@missussixx）

陸永老婆曾曝光家中主人房，擺完多件大傢具仍有很多空間走動。（IG@missussixx）