陸永過年約成班Friend聚會 複式大屋曝光戶外花園大到可以打排球
撰文：董欣琪
「農夫」成員陸永與太太陳莉娜（Reina）2011年結婚，婚後育有兩女陸一穎（Hannah）及陸一心（SimSim），一家四口幸福美滿。趁着農曆新年之際，陸永一家相約C君黃天頤夫婦、黃翠如蕭正楠夫婦及洪永城梁諾妍夫婦到家中食盆菜共度佳節，陳莉娜在IG限時動態分享短片，並寫道：「成班長輩陪Simsim猜波。」相中所見，眾人在戶外花園打排球，空間極大！
陸永複式大屋曝光擁戶外花園
相中所見，六位「長輩」同SimSim齊齊在花園打排球，七人分別站在花園的兩側，空間仍綽綽有餘，黃翠如都笑言：「一個好好打排球的場。」其實陸永同老婆之前亦曾分享大屋內景，可見他們所住的豪宅為複式單位，客廳除了擺放了巨型電視及梳化之外，還有鋼琴及餐枱，地上鋪了一張彩色地氈。而主人房亦十分闊落，還設有超大露台，目測至少400呎，空間感十足。
陳莉娜曾自爆跟風水搬屋
陸永當年在成名作《456 Wing》唱過「我戶口跌到雙位數～」但近年工作不斷的他吸金力強，更愈搬愈豪，陳莉娜曾自爆每隔幾年就會跟風水搬一次屋：「我個Agent好勁㗎，同我睇咗四五十間屋，師父先話呢間屋好。」她認為屋不一定大就等於好，細屋一樣可以風水好，而陸永一家現時住在新界複式大屋，其大女陸一穎已到外地升學。