專訪｜14歲青春女團Honey Punch揭「非人作息」　爆老師堂上播MV

「讀好啲書，搵份好工，大個先去追夢啦！」對於香港人來說，讀書、大學畢業，做醫生、律師、工程師、Banker等專業人士，似乎是每個人人生已既定好的規劃，彷彿只要稍為走不同的道路，就是不孝，無出息。不過，最近樂壇卻有6個平均年齡只有14歲的女生，走上了女團之路。她們形容自己的生活就似是美劇《Hannah Montana》中的女主角一樣，兼顧着做乖乖女、好學生的同時，又要適應做女團的高強度訓練。



Makeup & Hairstyling：Allen Team

場地鳴謝：NEWAYCEO

攝影：葉志明

Honey Punch平均年齡只有14歲，十分之年輕！（葉志明 攝）

Honey Punch同時兼顧學業和做女團，認真努力。（葉志明 攝）

原來成隊Honey Punch都未去過「唱K」，佢哋坦言覺得新奇又好玩。（葉志明 攝）

這隊由金牌監製伍樂城發掘的新晉女團Honey Punch，六位成員Casey（楊芷喬）、Jacey（羅子媛）、Alma（李承殷）、Chelsa（胡采倩）、Colour（黃靖瑜）及Keira（李衍蔓），全都是名副其實的「10後」（除隊長Casey為09年）。帶着中學生的稚氣，卻要肩負女團成員的專業，這條「雙軌並行」的成長路一點也不易走。

由金牌監製伍樂城發掘的新晉女團Honey Punch，六位成員Casey（楊芷喬）、Jacey（羅子媛）、Alma（李承殷）、Chelsa（胡采倩）、Colour（黃靖瑜）及Keira（李衍蔓）（大會圖片）

化妝整頭排排坐溫書

做學生難，做女團更難。訪問當日正值學校考試期，小女孩們雖然精神奕奕，但一提到「Time management（時間管理）」這個字眼，大家立刻七嘴八舌地吐苦水。隊長Casey坦言，初做練習生時幾乎失去了所有個人時間，放學後立刻搭車去公司集訓，拖著疲憊的身軀回家還要趕功課，甚至一度懷疑人生：「當時我都有諗，咦？而家做練習生係咪每日都要repeat同一樣嘢？我啲空餘時間冇晒喎！」

談到最誇張的作息，在忙碌集訓之中還取得獎學金的成員Chelsa，她的日常絕對令不少成年人都自嘆不如。由於平時放學後的訓練往往編排在晚上8至10點，加上部分成員住得較遠，回到家往往已是深夜11點。

Chelsa（胡采倩）透露踏入考試期，每日幾乎只有6個小時睡眠時間。（葉志明 攝）

「如果嗰排要考試，我排完舞返屋企都會用兩、三個鐘去溫書，跟住瞓覺之後，第二朝6點就要起身返學！差唔多日日都係咁樣。」Chelsa苦笑着說。為了擠出時間，她連在學校的小息和午飯時間都不放過，必須爭分奪秒地溫習。

旁邊的Casey也忍不住爆料，指現在大家連出席活動的空檔都會秒速切換成「學生Mode」：「有個畫面幾有趣嘅，我哋出席Event朝早要化妝整頭嘛，以前可能仲會攞部電話出嚟玩，但而家我哋係一人攞住一部iPad，6個女仔排排坐喺度溫書！因為你發覺如果將啲時間攞去娛樂，你讀書真係會handle唔到。」

隊長Casey（楊芷喬）較健談，事關因為隊長Casey廣東話最流利和年齡最大。（葉志明 攝）

老師上堂播女團MV

對於這班中學生來說，突然多了一個「女星」的光環，回到校園難免成為焦點。中學時期最怕被同學開玩笑，做女團會否成為同學茶餘飯後的八卦對象？Jacey大笑著承認，同級同學確實很喜歡拿她們的身份來開玩笑，但並非惡意：「因為我本身喺學校唔算係好受歡迎嗰種人，但Honey Punch出道咗之後，竟然有啲師妹會DM我，我覺得咁樣好好笑但又好開心。」

Honey Punch在《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲頒「叱咤樂壇生力軍組合 銅獎」。（YouTube截圖）

除了同學起鬨，連老師也加入了「應援」行列。Casey憶述校園趣事時難掩興奮：「其實老師同同學一路都好support我哋！雖然有時會開下玩笑大叫我哋個名，但最搞笑係有老師會喺班會、甚至上堂嗰陣，無啦啦播我哋個MV出嚟！好多老師都有睇過我哋表演，行埋嚟同我講『Oh my god！Jacey congratulations！』嗰刻其實係覺得好窩心。」

雖然在台上魅力四射，但回到班房，她們依然是會因為同學起鬨而面紅耳赤的普通女學生。這種真實的校園日常，正是Honey Punch最貼地、最可愛的地方。

今次Honey Punch訪問，是名副其實的寓工作娛樂。（葉志明 攝）

娛樂圈係大染缸？

老一輩常說「娛樂圈是個大染缸」，要把只有13、14歲的女兒送進這個圈子，父母難免會擔心。沒想到，Honey Punch的父母不僅沒有極力阻止，反而化身為最瘋狂的「Number One Fans」。Alma感動地表示，父母曾對她說過，入行與否並不重要，最重要是她活得開心和健康，只要是好事就會全力支持。

當然，為了保護愛女，家規還是少不免的。Casey笑指自己由細到大都很少出街，媽媽更嚴格規定她晚上6點前必須回家。不過，這份保護慾在台下卻轉化成了最熱情的應援。說到父母的「瘋狂追星事跡」，成員們立刻七嘴八舌地互相踢爆。

Honey Punch七嘴八舌的大談辛酸和開心事。（葉志明 攝）

Colour率先發難：「有次我哋喺商場做Event，我Daddy把聲係勁大聲！佢喺台下大叫『Colour！』，然後隔離啲家長又跟住叫，成個商場都係『Colour！Colour！』，我以為佢攞咗個大喇叭過嚟！」

Jacey也不甘示弱，分享了媽媽在大型頒獎禮上的失控表現：「叱咤頒獎禮嗰日，我本身唔知阿媽有無飛入場。點知我哋上到台，突然聽到有人大嗌『Jacey I love you！』，事後啲朋友DM我話，喺電視直播度真係清清楚楚聽到我阿媽把聲！佢同Colour Daddy攞住啲燈牌喺度狂搖，連個Cam（鏡頭）都影到佢哋！」

Honey Punch在《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲頒「叱咤樂壇生力軍組合 銅獎」。（YouTube截圖）

搞笑過後，Casey收起笑容，認真地為父母的付出作結。她坦言，女團下班的時間往往很晚，但父母無論多累，都一定會在樓下等候接送。「佢哋唔係淨係車我哋返去咁簡單，佢哋喺下面等，就等於同我哋一齊辛苦緊，擔心個女倦唔倦、食咗嘢未。所以我哋六個都好感恩，有屋企人由頭到尾咁Support我哋做呢樣嘢。」

所以說，做女團難，要兼顧做乖乖女又做好學生就難上加難。不過看着Honey Punch這6個女孩，即使累得要在後台抱著iPad溫習，但只要一談起唱歌和站上舞台，雙眼依然會發光。14歲的青春只有一次，有機會，有「後盾」，做一次《Hannah Montana》又未嘗不可。

