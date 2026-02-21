滕麗名曾被封「渣男磁鐵」　罕談舊情證分手要狠：會忘記得好快

上月（1月20日）正式踏入50歲的滕麗名，近日接受方健儀的YouTube頻道節目訪問，透露現實中的感情觀就像她在《尋秦記》中飾演的女豪俠「善柔」一樣瀟灑，更罕有大談過去兩段舊情。回顧滕麗名的情路可謂波折重重，曾被形容為「渣男磁鐵」，婚前兩段情均疑因男方不忠而分手。最為人熟知的是與魏駿傑的9年情，因對方移情別戀；隨後與郭政鴻傳出地下情，卻因男方被爆隱婚生女而分手。但滕麗名灑脫面對，最終於2013年結婚，獲得幸福。

滕麗名接受方健儀訪問。（ig@akinafong）

滕麗名與魏駿傑9年情盡，疑男方移情別戀。（TVB電視截圖）

滕麗名同郭政鴻曾傳有過一段情，惜最後男方被踢爆隱婚生女而分手。（TVB電視截圖）

怕被指消費前度：畢竟牽涉到兩個家庭

主持人方健儀未有開名提及滕麗名過去兩段情，只說：「你每次新聞一出，總會有兩名男士伴隨喺名字旁邊，會唔會覺得好糾纏？」滕麗名在節目中大方回應：「做娛樂圈一定會有，通常我取決於唔好要影響到別人嘅家庭，畢竟牽涉到兩個家庭。老實講，次次都係人哋問，我攞出嚟消費。」主持人方健儀亦立刻為她平反：「我做證，係我問唔係阿滕問。」

滕麗名甚少提及過去戀情，怕被指消費別人。（YouTube@女人方言）

方健儀認主動追問。（YouTube@女人方言）

愛情觀與「善柔」相似

滕麗名指自己的愛情觀與「善柔」有些相似，她說：「我真係唔鍾意強求，強求真係無幸福，我覺得係你就係你，正如你條路係Push你點去行，後生時荷爾蒙作崇，嘩，鍾意就會...好鍾意好鍾意好鍾意，但要同我分手嘅話，我會忘記得你好快！」還會當機立斷，阿滕續說：「好清晰，狠添！」

滕麗名指自己對愛情的態度好似「善柔」。（YouTube@女人方言）

分手不會互相謾罵 留最美好回憶

滕麗名覺得分手或許是人生一個旅程，後續如何面對亦十分重要，她說：「我可以話畀你聽我做到，女人要瀟灑唔好做糾纏，我覺得一段就算分咗手嘅感情，但你拖拖拉拉，互相謾罵，連你最基本美麗回憶都冇埋，你真係蝕咗嗰十年，我覺得做女人要尊重你自己，要活得有尊嚴，咁先可以令你打後人生更出色。」

她更分享了自己獨特的「阿Q精神」失戀療癒法，就是幻想神燈給予願望，對方意外身亡後能死而復生，代價是兩人必須分手。「我答應咗，佢又真係有返條命，而我又同佢分手，但我會默默喺度笑，我會好開心，因為你存在。」

滕麗名分手都唔想雙方謾罵，會令美好回憶都失去。（YouTube@女人方言）

遇上真命天子 對丈夫「嗲到暈」互說BB話

滕麗名終於在2013年遇上真命天子朱建崑（Matthew），兩人結婚12年恩愛如昔。滕麗名透露，當年是在朋友的聚會上被撮合，如今在丈夫面前，她會完全卸下強悍的外表，直認對老公「嗲到暈」，甚至會變聲用「BB話」溝通。由於丈夫是圈外人，有時外出面對大眾的目光會感到不自在，體貼的滕麗名便教丈夫一招「OUT FOCUS（失焦）」。

滕麗名終於在2013年遇上真命天子朱建崑。（ig@sheepyjoycetang）

談原生家庭感觸落淚 愧對父母感無力

節目中，滕麗名罕談原生家庭，卻展露出最脆弱的一面，她說：「少提是因為父母都不太喜歡被人知道佢哋係我Daddy媽咪，佢唔鍾意俾人談論，我入行後最對唔住就係佢哋，因為畀好多無形壓力佢哋。有咩仔女會喺報紙見到，或網絡上面見到，啲惡意評擊令佢哋好唔開心，我會內疚。」說到深情處，滕麗名忍不住哽咽，她表示這份內疚感藏在心底多年，而由於媽媽多是沉默不語，即使擔心愛女只藏在心，阿滕說：「我無力感好重，佢都錫我，唔想我知道佢唔開心，我又唔可以當知道去𠱁，當扮無嘢去過度。」方健儀安慰她「你係父母嘅驕傲」，滕麗名亦只能苦笑揚手。

滕麗名覺得愧對父母，一時感觸落淚。（YouTube@女人方言）