59歲「長青女神」峇里島迎馬年派福利　穿火紅比堅尼騷白滑少女肌

踏入2026馬年，向來懂得享受生活的「不老女神」溫碧霞（Irene）選擇避開寒冬，飛往陽光與海灘的峇里島度歲兼慶祝情人節。心情大靚的她昨曰（20日）在社交平台大派惹火福利，向粉絲送上一系列極度吸睛的泳裝美照，網民激讚：「好性感🔥我暈…🫰」。

溫碧霞請家人同員工去峇里島旅行度新春。（ig@irenewan730）

59歲fit爆大曬零贅肉纖腰

現年59歲的溫碧霞換上一襲搶眼的火紅色三點式比堅尼，盡顯令人艷羨的白皙肌膚與完美體態。相中的她神態自若，一頭標誌性的微鬈長髮輕披在誘人的美膊上，耳畔還別具心思地戴上一朵小白花，散發著濃厚的熱帶度假風情。她躺在長滿青苔的石壆與草地上，擺出多個優雅又性感的姿態，骨肉勻稱的身段加上零贅肉的纖腰，令網民不禁驚嘆其保養功力，紛紛大讚她依然擁有一身惹人羨慕的「少女肌」。

今年7月就60歲嘅溫碧霞，身材依然fit爆，腰間零贅肉令人羨慕。（ig@irenewan730）

擁有一身惹人羨慕的「少女肌」。（ig@irenewan730）

甜蜜過情人節：love you always

除了大騷火辣身材，溫碧霞這次峇里島之旅亦是甜蜜滿瀉。向來是「愛妻號」的老公Kenny當然有恩愛同行，適逢農曆新年撞正情人節，兩口子在沙灘上以心型花瓣及燭光營造極致浪漫的氣氛。穿著橙色吊帶裙的溫碧霞更在IG上載靚相兼甜爆宣示主權：「Happy Valentine’s Day:)❤️❤️❤️love you always 💋🍷💋」，閃盲一眾網民。

溫碧霞同老公Kenny喺峇里島過情人節。（ig@irenewan730）

豪請家人、助手及工作團隊飛峇里島度假

身為好老闆兼好太太的Irene，這次更自掏腰包請盡家人、助手及工作團隊一同飛往當地度假，慰勞大家過去一年的辛勞。雖然身處異國，但她仍不忘為大家送上新年祝福：「Wishing you all the best in 2026 !❤️大家一起紅紅火火，快快樂樂：）」。而她那一身性感火紅的比堅尼，不僅將其凍齡神態展露無遺，更正好完美契合了「紅紅火火」的好意頭，絕對是馬年十分養眼的新春賀禮！

