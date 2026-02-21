李珊珊壓力爆煲退出幕前　夜夜笙歌10年見識複雜社交圈反思人生

去年剛復出的李珊珊，在昨晚（20日）播出的新一集港台電視31節目《學人沙龍》，

與主持米哈和註冊組織心理學家黃仲遠（Mills）進行深度訪談，分享她過去幾年尋找患上驚恐症的原因，如何以「過來人」的勵志經歷來勉勵同路人。

李珊珊去年復出

問題源於童年的成長狀態

1996 年獲「四料港姐冠軍」的李珊珊，在事業高峰時選擇淡出娛樂圈，並坦言因受驚恐症困擾而神隱八年。她在節目中回憶，問題源於童年的成長狀態。她自小經常沉醉於電視和電影的世界，缺乏與人相處的經驗，直到投身社會工作後才驚覺自己不懂待人接物，也未真正學懂如何表達自己。她認為社交能力或敢於表達立場應該從小培養，而自己正是這方面的不足，入行後屢屢碰壁。她又分享當年參選港姐除了因提名人推一把之外，最大的動力反而來自有人暗嘲她想「化腐朽為神奇」，激起了她的鬥心。回想當時，她承認很多事情都是被「推著走」，內心情緒卻長期受壓。

壓力爆煲退圈 過十年夜夜笙歌生活

入行後，李珊珊直指娛樂圈競爭激烈，常常被指「不夠堅強,你哭什麼呢?」，負面情緒因而層層抑壓。她以過來人身分提醒：「不要過度使用『堅強』。」並解釋道:「錯誤用這兩個字，其實是把情緒吞進內心，最後連身體都承受不住。」當時，她向公司坦白精神壓力已爆煲，遂毅然退出演藝事業。其後，她過了八至十年夜夜笙歌的生活，雖然社交圈子大幅擴展，但亦愈見複雜，令她反思:「難道一輩子都要維持這種生活方式?」而答案是堅定的「不！」

開設網台以自身經歷鼓勵同路人

由眾人簇擁的生活轉向獨處，李珊珊與外界斷絕聯絡後,陪伴她的就只有一部「13」型號的智慧型手機。她透過手機寫稿、上網,亦逐漸意識到世界不停在變，不可置身事外，因而培養出瘋狂吸收資訊的習慣。李珊珊理解情緒病患者要走出來並不容易，她因而希望以自身經歷鼓勵同路人，開設網台，並特別邀請精神科專科醫生分享，讓更多人認識和包容患者。

面對負評：會更努力去做

對久未現身螢幕的她而言，雖然再次面向鏡頭有壓力，但此計劃早已醞釀多時，加上得知拍檔與同事的支持，她選擇勇敢踏出去。當主持 Mills 問她若有 95%的觀眾留下負評會如何，她爽快回應：「會更努力去做，因為我已經走出來了！」