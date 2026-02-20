林德信公開幼女半裸跳舞片惹爭議急下架　網民戥慘：第時點見人

林子祥與前妻吳正元的40歲兒子林德信（Alex）自2023年與圈外女友Candace結婚，並迎來愛女林明後，一直有女萬事足。今年宣布重返樂壇推出實體碟的他，平時一邊兼顧工作，一邊享受湊女樂。不過，Alex的育兒方式近期卻屢次惹來非議。日前他在社交平台上載了一段與近兩歲囡囡齊齊跳舞的影片，卻因囡囡「半裸」上陣而觸動網民神經，最終要在輿論壓力下急急刪除片段！

林子祥與華納音樂 (香港)總經理的吳正元（右下二）結婚，育有一子（林德信）及一女（林德懿）。據指昔日林子祥踏進華納面試時，吳正元已對他一見鍾情，兩人後來便相戀並於1980年在美國結婚。！（微博照片）

林德信與繼母葉蒨文感情不俗。（IG圖片）

父女赤膊狂舞惹爭議

事緣在剛過去的18日，Alex在IG分享了一段居家跳舞片。片段中，上身赤裸、只穿米色短褲的Alex隨著音樂節拍投入地手舞足蹈；而站在前方的囡囡亦有樣學樣，跟著爸爸盡情擺動身體，畫面本來充滿父女互動的歡樂。然而，問題出在囡囡當時竟然同樣赤裸上身，全身只穿著一條白色長褲。

網民鬧爆：女仔要保護好

片段一出，大批網民將焦點放在女童的私隱與保護問題上，認為Alex極度缺乏保護兒童的意識。網民紛紛湧入留言炮轟他不懂保護女兒：「個女好慘，2點盡露，第時點見人？」、「女孩子要保護好」、「要保護小朋友」，直斥他不應讓女兒的身體如此暴露於公眾面前，擔心影片會在網絡上流傳，影響女兒日後成長。面對群情洶湧，Alex最終在昨日（19日）下午將相關影片刪除，以平息這場風波。

育兒方式非首次惹禍 曾單手抱B彈結他捱批

Alex曾在電台節目訪問中坦言最初和太太都想要兒子，因為夫妻倆熱愛運動，希望有孩子能一起活動，得知是女兒時甚至有些失望，但現在完全改變想法，稱女兒「聰明、貼心」，且運動天分出乎意料地好。

不過，林德信的湊女日常已非林德信首次「中槍」。在囡囡出生不久後，他曾上載過一段單手抱住初生嬰兒彈結他的影片。當時已有不少網民直指其行為危險，一方面擔心結他音量太大，對於聽力仍在發育的嬰兒來說有損害耳膜的風險；另一方面亦指出他單手抱BB的姿勢不夠穩陣，恐怕有跌傷的危險。

林德信訪問中暢談從小到大的飼養寵物經歷，以及成為人父後的心路歷程。

