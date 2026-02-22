江湖夜雨十年燈劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《江湖夜雨十年燈》陸劇改編自關心則亂的同名小説，有邵思涵作為編劇，《墨雨雲間》導演侶皓吉吉、郭鋒為執導，由周翊然、包上恩領銜主演的一套以古裝武俠愛情為題材的電視劇。周翊然擺脫清純形象，首度挑戰武俠劇，與人氣爆紅的包上恩合作，加上有近期在電視亮相的《歡樂茶飯》李昀銳友情出演正邪兩反的雙胞胎兄弟，來一場江湖愛恨大對決！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

江湖夜雨十年灯官微@Weibo

《江湖夜雨十年燈》電視劇情大綱

魔教少主慕清晏（周翊然 飾）表面冷傲難近，實則藏著身世與復仇的秘密，因全族慘遭正派宗門屠滅，從此化名「常寧」潛入敵方宗門，只為查明家族滅門真相，並有朝一日重振魔教勢力。蔡昭（包上恩 飾）性格懶散隨性，但正義感十足，她出身名門正派，家中皆是江湖高人，然而她卻毫無志向，只想當個「佛系女俠」，只求每日吃得飽、穿得暖。但因特殊命格所牽，被迫拜師入天下第一大宗「青闕宗」，就此被捲入紛爭的漩渦，意外相遇全族被屠於其宗門的少年慕清晏。兩人正魔立場對立，但慕清晏喜歡上蔡昭，對她溫柔體貼、細緻入微，醞釀出甜虐愛戀。在風雲詭譎的江湖裡，兩人聯手揭開武林眾生虛偽的面具，一路上愛恨糾葛、反轉迭起、智鬥連連，正道女俠與魔教少君勾勒出充滿煙火氣息的江湖俠義。

《江湖夜雨十年燈》播出時間｜最新追劇日曆

《江湖夜雨十年燈》電視劇幾時播? ? 《江湖夜雨十年燈》一共有40集，由騰訊視頻、愛奇藝播放。首更5集，2月23日12時更新2集。2月24日每日18時更新2集。

《江湖夜雨十年燈》演員人物關係圖

江湖夜雨十年灯官微@Weibo

《江湖夜雨十年燈》演員

周翊然 飾 慕清晏/常寧

雙面魔教少主，亦正亦邪，行事果決狠辣，腹黑深沉，為查家族被屠真相潛入敵營，改名換姓、隱藏真身

江湖夜雨十年灯官微@Weibo

包上恩 飾 蔡昭

佛系正義女俠，散漫隨性，出身名門正派，卻只想躺平度日，滿腔俠義，因命格被迫拜入宗門，認識了常寧，得知他秘密身世

江湖夜雨十年灯官微@Weibo

余嘉誠 飾 宋郁之

江湖夜雨十年灯官微@Weibo

范靜禕 飾 戚凌波