好好的時光劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《好好的時光》陸劇又名好好的時代，有郝岩作為編劇，劉家成、劉洋為執導，由梅婷、田雨、陳昊宇領銜主演的一套以七十年代家庭為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧好好的时光@Weibo

《好好的時光》電視劇情大綱

在西南小城七十年代末，機械廠工人莊先進（田雨 飾）帶著兩兒一女，娶了歌舞團演員蘇小曼（梅婷 飾），她也帶著一兒一女，兩個離異的人，在筒子樓裡湊成七口之家。從小就當家的長女莊好好（陳昊宇 飾），成了這個重組家庭的「定盤星」，她從電車售票員一步步變成歌舞廳裡的駐唱紅歌手，與家人並肩成長。莊先進當年為孩子取名莊好好、莊學習、莊向上三兄妹的名字，就是為了圓「好好學習，天天向上」的夢想，但幫他實現這個心願的莊向上，是莊好好與蘇小曼之間不能說的身世之謎。莊學習（劉奕鐵 飾）與王元媛（張月 飾）原本是從小一起學習的青梅竹馬，卻因為各自父母再婚，成了「兄妹」，二人錯失緣分。莊先進的徒弟劉成（蘇小玎 飾）追求師父的女兒莊好好，卻始終未被接受，最終娶了蘇小曼的女兒。從糧票時代走到千禧年，重組家庭熬成真正風雨同舟的至親羈絆。

《好好的時光》播出時間｜最新追劇日曆

《好好的時光》電視劇幾時播? ? 《好好的時光》一共有40集，由CCTV-1、芒果TV播放。2月23日起，CCTV-8晚上8時獨家電視首播，首周星期一至六每日更新2集；芒果TV全網獨播，首日SVIP更新4集，VIP更新3集，首周星期一至六每日更新2集，非會員更新一集，SVIP搶先看一集。

《好好的時光》演員人物關係圖

《好好的時光》演員

梅婷 飾 蘇小曼

歌舞團單親媽媽

田雨 飾 莊先進

機械廠工人

陳昊宇 飾 莊好好

家中長女

李雪琴 飾 葉愛花

幽默擔當