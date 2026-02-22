專訪｜胡鴻鈞每年買桃花唔為桃花運　吳業坤進軍飲食界開日式餐廳

農曆新年將至，在這個喜氣洋洋的節日，當然少不了要「去舊迎新」。對於吳業坤（坤哥）和胡鴻鈞（Hubert）這對好兄弟來說，過去一年各有各精彩，新一年又有甚麼新搞作？二人接受《香港01》新年專訪，大談農曆新年的獨特習俗與趣事，期間更不改「互窒」本色，場面極為爆笑。

吳業坤和胡鴻鈞過去一年各有各精彩。(胡凱欣 攝)

利市封「自製」有心思 坤哥派雙封笑言「肉赤」

坤哥身穿紅色毛衣現身，滿滿的新年氣氛滿滿，而Hubert則身穿深色外套並排而坐，雖然衣著風格迥異，但二人同樣精神奕奕。訪問一開始，提到新年習俗，坤哥自爆每年都會親自設計利市封，非常有心思。坤哥及Hubert每年都會預5位數字來派利市，不過，對於已榮升人夫的他來說，派利是卻多了一份「甜蜜的負擔」：「以前未結婚嘅時候派一封，而家變咗double（雙封）囉。」雖然坤哥表示「大件事」，但Hubert在旁即從容地說：「冇事啦！」更希望今年利市會「加碼」。

坤哥「肉赤」要派雙封利市。(胡凱欣 攝)

坤哥雖然嘴上說着派雙封利市「肉赤」，但臉上卻難掩幸福笑容，表示派利市其實是一件開心的事，旨在將祝福傳遞給大家。坤哥透露太太濱口愛子雖然是日本人，但對中國傳統習俗亦相當尊重，甚至比他更重視：「佢（太太）會開個workshop教人整日式新年掛飾，又會問我香港新年有咩習俗。」

坤哥雖然嘴上說着派雙封利市「肉赤」，但臉上卻難掩幸福笑容。(胡凱欣 攝)

Hubert每年與爸爸去花市買桃花

提到新年必做的事，Hubert分享了一個充滿溫情的家庭傳統，他表示每年都會駕車與爸爸去花市買年花，買桃花回家過年已經成為了他的習慣。至於為何只與爸爸一起去，他則笑指他坐駕只能坐兩個人，因為後坐要放那棵大大的桃花：「我諗同我差唔多高，矮我少少嘅桃花。」買這麼大的桃花回家到底Hubert是否要催谷桃花運？Hubert笑著解釋道：「其實我哋呢一行好需要桃花！桃花即係人緣，真係好緊要，希望同我哋工作嘅所有同事、夥伴、客户、歌迷都可以喜歡自己，就係多啲你嘅人緣好自然就多啲機會。」

Hubert每年與爸爸去花市買桃花。(胡凱欣 攝)

Hubert買桃花唔係為催谷桃花運。(胡凱欣 攝)

坤哥最愛凌晨五點去花市「掃平貨」

至於坤哥，以往每年年三十晚凌晨五點都會去花市「掃平貨」：「即係睇下有啲咩荀嘢啦叫做。」被問到曾經買過最「荀」的東西是什麼，他笑指是「年桔」：「意頭嘢囉。」不過，隨着年紀增長和各自忙碌，這個傳統近年已不復再。

坤哥最愛凌晨五點去花市「掃平貨」。(胡凱欣 攝)

而坤哥的日藉太太愛子，嫁來香港後，都沒有跟坤哥去過行花市，但對於香港的新年就已經慢慢習慣。但坤哥反而被「哥們」Hubert埋怨不帶愛子去行花市，坤哥指「怕迫」，所以沒帶愛子去，只買了蘭花回家給喜歡花的愛子。坤哥更笑指自己不需要買桃花回家，因為「桃花太勁」，他表示自己戴眼鏡就是為了「擋桃花」？皆因自己有一雙「桃花眼」。

坤哥的日藉太太愛子，嫁來香港後，都沒有跟坤哥去過行花市。(胡凱欣 攝)

對於賀年的食品，二人都大有不同，坤哥因為太太愛子是日本人，再加上有親戚在魚市場工作，所以他的賀年食品竟然是「拖羅」及刺身等，不禁讓大家都垂涎三尺。而Hubert就表示家人會弄蘿蔔糕及年糕，還有「角仔」這些賀年食品，被問到會不會做這些食品時，Hubert即表示「識食囉」：「識比Comment，好食唔好食。」坤哥雖然也不懂做賀年食品，但就笑指自己會「煎糕」：「蘿蔔糕加啲XO醬，好正！」其實坤哥都是一名食家，連吃個蘿蔔糕都要加XO醬，可想而之他對食品要求都甚高，更被Hubert笑稱「要嚐盡天下美食」。

Hubert笑稱坤哥「要嚐盡天下美食」。(胡凱欣 攝)

坤哥表示自己其實都有身材焦慮，所以近年都減少吃油膩的食物。他表示自己年紀大胃不好，但卻被Hubert大爆是喝酒過量才弄致：「飲到個胃傷曬！飲少啲！」而Hubert則表示自己不太喜歡吃東西，所以不用特別去減肥，與身材焦慮完全談不上邊：「本身對食嘢係冇要求，我就還好，食得落肚就得。」

Hubert大爆坤哥胃不好是喝酒過量才弄致。(胡凱欣 攝)

工作各有新挑戰 Hubert坤哥互勵互勉

回顧過去一年，Hubert在音樂和影視方面都有不錯的成績，更首次挑戰音樂劇，但就覺得今年最需要改善的竟然關經理人事？他笑指今年要多「chur」一下經理人，原來是因為希望經理人在今年可以給他看點的新嘗試。展望新一年，他希望能繼續突破自己，跳出舒適圈（comfort zone），嘗試更多以前未做過的事：「真係慶幸自己有勇氣做呢件事，我本身都好十五十六嘅，因為都會驚會唔會做出嚟係力不討好，或者反而係獻醜多過畀人覺得自己係盡咗力。但係無，最後都係一股傻勁，唔緊要試咗先，盡力去做好，反而會有意外收穫。」

Hubert坤哥互勵互勉。(胡凱欣 攝)

Hubert希望能繼續突破自己，跳出舒適圈（comfort zone），嘗試更多以前未做過的事。(胡凱欣 攝)

而坤哥則表示，自己在過去一年作出了很多新嘗試，但在理財方面則比較弱，更笑言做訪問前他一直在「找數」，亦嘆「銀行存款等於…」不過，坤哥雖然花費大，但工作的野心更大，他更透露有意進軍飲食界，開設自己的餐廳，實行多線發展。雖然說是坤哥的夢想，但其實他已經默默地在進行：「物色緊所有嘅一啲地方，廚師或者餐廳。希望搞掂，都自己一個小小嘅夢想，我自己都鐘意煮嘢食。」「投資有道」的坤哥，之前投資的健身室，他表示已經開始步入正軌。

坤哥「投資有道」，之前投資的健身室，他表示已經開始步入正軌。(胡凱欣 攝)

坤哥工作的野心更大，他更透露有意進軍飲食界，開設自己的餐廳，實行多線發展。(胡凱欣 攝)

兄弟情深 互窒中見真章

整場訪問中，坤哥與Hubert雖然不時互相調侃、互窒，例如Hubert笑坤哥「食家」、坤哥又笑Hubert「挑戰結婚」，但言談間卻流露出深厚的兄弟情誼。他們互相支持、互相鼓勵，在娛樂圈這個競爭激烈的環境中，能有這樣一位知心好友，實屬難得。

坤哥與Hubert雖然不時互相調侃、互窒。(胡凱欣 攝)