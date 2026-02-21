韓馬利剖白37年夫妻關係一性格特質險毀婚姻　領悟絕不能說這兩字

TVB「綠葉王」夫妻檔韓馬利（Mary姐）與配音員杜燕歌（杜老師），近年先後離巢無綫，正式開啟悠閒的半退休生活。兩人選擇移居廣東中山，在內地享受生活。韓馬利在1989年嫁給第三任丈夫杜燕歌之前，曾經歷過兩段婚姻。近日他們夫妻倆接受資深傳傳媒人汪曼玲的訪問，剖白了37年的婚姻感情以及相處之道，兩人歷經生死大關患難見真情。韓馬利直言從過往失敗的婚姻中學到寶貴一課，就是絕不輕言「離婚」：「無論發生乜嘢問題，都唔可以用呢兩個字去解決，一旦講咗就要做到，要承擔後果。」

結婚最初的10年最難捱

韓馬利與杜燕歌是娛樂圈中的模範夫妻，杜燕歌表示結婚最初的10年最難捱，兩人差點就走不下去。杜燕歌說：「嗰陣大家嘅關係好僵，我即刻買咗第二層樓，諗住搬出去住，跟住我哋和好咗，就一齊搬咗入去住。」韓馬利表示：「嗰陣我有個好好嘅導師，佢睇住我大，我有問題就會去搵佢，佢聽完我哋嘅問題之後，就同我講一個人嘅十隻手指有長有短，你自己都有優點同缺點，點可以要求人哋完美呢？仲問我有冇試過喺佢立場去諗？因為我哋嘅成長背景唔同，學嘅嘢都唔同，叫我要體諒佢嘅感受。慢慢我發現原來我只係諗自己，以為我嘅方式係啱，當我開始理解佢嘅成長背景，我先明白，點解我要嬲佢呢？我以前一定要贏，我嘅面子要贏，我嘅話要贏，乜嘢都要贏，變成一種習慣。」杜燕歌表示：「所以嗰個時候，如果佢咁想贏，我就會走出去，去一個安靜嘅地方，沖杯茶，睇吓大自然。」

韓馬利與杜燕歌接受汪曼玲訪問。(youtube截圖)

重提歷經生死大關患難見真情

韓馬利在2019年時曾因腦膜炎險死，當時她因發燒感冒菌入腦，導致患上腦膜炎，初期她未有為意，但杜燕歌認為不妥帶她求醫檢查後發現患上腦膜炎，她更一度昏迷住院數星期，全身乏力飆冷汗，亦不能進食，幾近瀕死邊緣，體重亦大跌十多磅，更因而引發情緒病。其後韓馬利一直留在家中休養，經老公杜燕歌悉心照顧下，終於逐漸回復健康。杜燕歌當時也有禱告，希望太太變回以前那個老是跟他吵架的人。經歷了這場生死大關，夫妻倆的感情昇華到另一層次，韓馬利說：「而家仲有乜嘢好嬲？一諗到佢當時受嘅苦，我就嬲唔起來嚟。」兩人對於未來與死亡都顯得很豁達，認為最重要是享受當下，珍惜眼前的一切，將來也會在天堂相聚。

