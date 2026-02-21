64歲戚美珍被曝光真實容貌　一臉憔悴驚現老人斑網民慨歎變老婆婆

現年64歲的「三嫂」戚美珍入行40載，淡出幕前多年，直至近年才間中登台。早前戚美珍為支持盧海鵬演唱會，賣力演唱，扭腰又舉高手，台風十足。當時有不少網民指戚美珍臉上留下明顯歲月痕跡，與三哥苗僑偉相差甚遠。日前李璨琛在社交平台分享群星團拜合照，戚美珍的狀態再度引起熱議。

苗僑偉（三哥）近年減產，不時與三嫂戚美珍到加拿大探望一對仔女，並長留當地享受人生。（IG@murphymiu）

零濾鏡曝光戚美珍素顏

李璨琛前日在IG分享群星團拜的熱鬧合照，除了有老婆Sophia及兩個可愛女兒Lucy和Sucy之外，還有三哥苗僑偉與太太戚美珍、陳家樂與太太連詩雅帶女兒到場，胡子彤、張文傑、吳肇軒等都有齊齊慶祝。而戴上眼鏡的戚美珍就梳起頭髮，穿上簡約的黑色背心外套示人。

李璨琛前日在IG分享群星團拜的熱鬧合照，曝光了戚美珍真實容貌。（IG圖片）

在無濾鏡的鏡頭下，意外曝光了戚美珍素顏出鏡，頭頂及兩鬢有不少白髮，臉上出現老人斑，加上一臉憔悴雙眼無神，令不少網民慨歎相中的戚美珍似乎比實際年齡年長，更有人留言表示：「看來很少保養」、「好像80歲婆婆」、「打扮一下會更好，畢竟老公太凍齡」。相反苗僑偉愈老愈Man，臉上幾乎沒有皺紋，身形亦Fit爆，狀態不減當年。

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍因1982年合作劇集《飛越十八層》相識繼而相戀 (《絕代雙驕》劇照)

戚美珍曾被譽為「EYT三小花」

戚美珍是第10期TVB藝訓班學員，於80年代跟廖安麗、景黛音在《歡樂今宵》（EYT）演出，被譽為「EYT三小花」。其後戚美珍獲力捧，並在電視劇《飛越十八層》與苗僑偉戲假情真，二人結婚35年，相愛至今。