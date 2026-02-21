非常檢控觀｜MTS患者現身說法揭真實差異　解開迷思指不一定聰明

無綫劇集《非常檢控觀》自播出後，由馬德鐘飾演患有「鏡反射觸覺症」(MTS）的檢控官包希仁一角引起極大回響，不少觀眾好奇MTS是否等同超能力。近日，就有自稱是真實MTS患者的網民現身討論區，表示有追看該劇，並發文分享觀後感。他對於劇中馬德鐘能感受到別人情緒及痛楚的描寫，坦言深有同感，承認這種感同身受的能力在某程度上確實會影響到自己的日常生活，大讚劇集有做足功課，能準確地刻劃出且真實還原了MTS患者的內心感受與生活點滴，對該劇的認真製作作出了肯定。

《非常檢控觀》（以下簡稱《非常》）自播出後在網上引發不少聲浪，網民對於「現代版包青天」這個構思，以及別具心思的「古人現代化」角色名相當關注。（官方提供圖片）

看劇集與現實生活親身經歷感覺存在明確差異

不過該網民也特別澄清了一點，就是觀看劇集的感受，與現實生活中親身經歷的感覺存在明確差異。他指出由於觀眾在觀看影視作品時，已知道劇情是虛假，因此即使MTS患者能夠共情，其感覺也不會像現實中那麼強烈，揭開了MTS患者在面對虛構與現實世界時，感官體驗上的細微分別。而劇中暗示或有研究認為聯覺（Synesthesia）與高智商有關，該網民提出了關鍵的釐清。他認為聯覺本質上是一種感官能力，而非認知能力。他推測，MTS患者之可能在某些智商測試中表現較佳，或許是因為其獨特的聯覺能力在處理特定類型的測試題目時佔有優勢，但不一定代表他們很聰明。而透過該網民親身分享，不少網民都認為成功破除了過往對此症狀「超能力化」的標籤與誤解。

馬德鐘在劇中角色引起關注。(劇照)

馬德鐘在劇中角色引起關注。(劇照)

馬德鐘飾演患有「鏡反射觸覺症」(MTS）的檢控官包希仁一角引起極大回響。(劇集截圖)