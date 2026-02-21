45歲阿嬌顏值重回巓峰　少女味十足全靠四招逆生長秘訣

上月剛過完45歲生日的阿嬌（鍾欣潼），依舊少女味十足，無論樣貌還是身材都不輸時下年輕女明星。而為了能保持年輕狀態示人，她就歸功於四個秘訣，近日，她就在社交平台上貼影片與大家分享這套逆生長的秘訣。

阿嬌45歲依舊少女味濃厚。（小紅書圖片）

阿嬌曾有一段時間被指身材臃腫，大媽味濃厚。（微博圖片）

參加《乘風破浪3》後顏值重回巓峰

阿嬌曾有一段時間被指身材臃腫，肥到不見脖子，大媽味濃厚。但自從參加內地綜藝節目《乘風破浪3》後，因為密集式訓練再加上積極修身，令其顏值重回全盛時期。

阿嬌參加《乘風破浪3》，因密集式訓練瘦了不少。（《乘風破浪3》微博圖片）

阿嬌分享逆生長秘訣

隨着年齡的增長，女性的身材及樣貌都會有一定的變化，所以阿嬌自有一套逆生長的保養秘訣，她表示主要靠四點，第一就是要「睡夠」，她認為20歲的時候翻來翻去失眠，所以40歲誰也別想阻止她回家睡覺。第二點就是「吃夠」，她認為在年輕時候會節食、暴食，來回循環，所以40歲的時候想吃就吃，但必須要每日通暢。第三點就是「喝夠」，她認為在年輕的時候喝凍檸茶少甜，會覺得自己很克制，但40歲的時候，認為保溫杯裡泡枸杞才是真的對自己好。第四點就是「美夠」，她表示：「20歲的時候，貴的才是唯一的真理，40歲的時候研究甚麼成份真的有用是樂趣。」難怪現時45歲的阿嬌依舊少女味十足。

第一就是要「睡夠」。（小紅書圖片）

第二就是「吃夠」。（小紅書圖片）

第三就是「喝夠」。（小紅書圖片）

第四就是「美夠」。（小紅書圖片）