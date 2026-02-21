林峯陪老婆回娘家過年舉動寵溺貼心　囡囡樣貌罕公開顏值驚人

林峯於2019年與細10年的內地模特兒張馨月結婚，並於2020年9月底宣布女兒「格格」出世，兩人由拍拖至結婚到生了小朋友，都一直愛得十分Sweet，一家三口生活幸福愉快。林峯努力工作賺錢養家，張馨月亦甘願做老公背後的女人，專心相夫教女，照顧家庭，且不時會帶女兒去探老公班。而在不用開工的日子，林峯都會把時間用來陪伴家人，對愛妻和女兒非常寵溺。在今個農曆新年，難得有假期的林峯當然也有陪伴妻女一起過年歡度親子時光。

林峯﹑張馨月在2019年結婚。（張馨月微博圖片）

林峯與張馨月不時放閃。（微博圖片）

小格格容貌無遮無擋全公開

張馨月早前為女兒小格格於社交網開了帳號，用來分享他們一家三口的生活日常以及囡囡的成長點滴。日前她就趁農曆新年貼出他與老公林峯與囡囡一起在娘家江蘇鄉下過年的照片，留言寫道：「新年快樂 #家人在的地方就是年 #給娃的春節儀式感」。相中可見5歲的小格格在爸媽陪同下放煙花，她頭戴貓耳頭飾，穿著毛絨絨的外套，打扮得十分可愛。其中有一張相的小格格更是完全無用任何emoji遮臉，且把口罩拉了下來，從上往下拍攝，可以清楚看到小格格的五官輪廓，眼仔碌碌的她擁有長長的眼睫毛，長得相當標緻，一看就是個美人胚子，完美遺傳了她爸媽的優良基因。

一家三口好溫馨。(小紅書)

一家三口好溫馨。(小紅書)

小格格玩得好開心。(小紅書)

小格格玩得好開心。(小紅書)

小格格好靚女。(小紅書)