六合彩金多寶｜梁芷珮結婚22周年　被老公一句激嬲：買咗六合彩未

大年初五迎財神，六合彩新春金多寶今晚（21日）攪珠，若一注獨中，估計頭獎派彩可達2億元，將會是六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金，場外投注處今日提早於早上11時開始服務。中環士丹利街馬會場外投注站，被傳為是中頭獎次數最多的地點，排隊情況墟冚！而今日亦是梁芷珮（Christy）結婚22周年的大日子，但她就在社交平台發文「投訴」老公只顧住買六合彩！

頭獎2億元的六合彩新春金多寶2月21日晚攪珠，中午時分，攪出最多頭獎實體彩票的中環士丹利街投注站，再次大排長龍，要一個小時才到投注站入口。（黃寶瑩攝）

頭獎2億元的六合彩新春金多寶2月21日晚攪珠，中午時分，攪出最多頭獎實體彩票的中環士丹利街投注站，再次大排長龍，排至蘭桂坊仍不見龍尾。（黃寶瑩攝）

頭獎2億元的六合彩新春金多寶2月21日晚攪珠，中午時分，攪出最多頭獎實體彩票的中環士丹利街投注站，再次大排長龍。投注站由於地方較小，仍要排一段時間。（黃寶瑩攝）

梁芷珮結婚22周年

梁芷珮在IG分享與老公的對話：「今朝起身，我等緊老公同我講句『Happy 22th Anniversary』,點知，佢嘅第一句係：『買咗六合彩未』？我：🤬🤬🤬🤬（我心唸，算…結婚週年唔好嬲…）我再問：咁喺邊度食飯？老公：中環吖！（我心諗，算你啦，中環啲餐廳應該唔太差）我：邊間？老公：求其一間喺士丹利街附近，近投注站買六合彩！

我： 見圖👆🏻快啲make me happy先會同你講happy anniversary!😤」

梁芷珮同老公夫妻檔做旅遊KOL

現年43歲的梁芷珮（Christy）與老公Kenneth結婚多年，育有兩子一女，一家五口幸福美滿。梁芷珮同老公夫妻檔拍住上成為旅遊KOL，經常孖住周遊列國為大家介紹好去處，近年更憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎，實行寓工作於娛樂，形象正面的她更獲不少廣告商垂青，有傳單單是廣告收入已過百萬！

梁芷珮（Christy）憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎。（IG@imchristyleung）

