袁詠儀張智霖銀婚紀念公開珍貴舊照　親熱咀咀甜蜜滿溢惹人羨慕

現年54歲的張智霖 (Chilam) ，與同齡的老婆袁詠儀 (靚靚) ，於1992年因為拍攝電影《邊城浪子》認識，到94年公開戀人關係，由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人的寶貝囝囝張慕童已長大成人了，今年即將踏入20歲，他們夫妻倆就有更加多二人世界的甜蜜時光，閒時拍下拖，經常出雙入對，有影皆雙。袁詠儀不時會於社交網曬出與老公張智霖的合照放閃，早前她就趁踏兩人銀婚紀念公開曬恩愛。

二人是圈中模範夫妻。（袁詠儀微博圖片）

形影不離。（微博@袁詠儀靚靚）

張智霖袁詠儀素顏賀新年。(袁詠儀小紅書)

以張智霖親寫情書作背景歌曲

袁詠儀於社交網分享了一條長接近5分鐘的視頻，當中有她與老公張智霖這些年來的合照以及生活點滴，是長年累月拼成的珍貴回憶，甚至有兩人親熱咀咀的甜蜜照片。袁詠儀在文案中寫道：「一屋兩人，三餐四季，二十五年，正是青春的模樣，餘生請你繼續溫柔有趣」，簡單幾句已表達出她與老公的深厚感情與濃濃愛意，及對未來一起走下去白頭到老的期盼。她在短片一開首寫上「一眨眼二十五年了」及「銀婚快樂」，背景音樂是年前張智霖為靚靚撰寫的一封動人情書化成的情歌，相當浪漫和有意思，令不少網民都大為感動，表示很羨慕他倆的夫妻感情。

袁詠儀與張智霖當年都好青春。(抖音影片截圖)

袁詠儀與張智霖昔日合照。(抖音影片截圖)

袁詠儀慶祝與張智霖銀婚紀念。(抖音影片截圖)

兩人親熱咀咀。(抖音影片截圖)