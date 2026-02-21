莊思明與孖生家姐齊慶祝39歲生日　楊明拍拖10年計劃今年拉埋天窗

與男友楊明拍拖近10年、屢傳婚訊的莊思明（Lisa），剛於2月15日迎來39歲生日！今年她繼續與孖生家姐莊思華（Mona）一同大搞生日派對慶祝。身為廿四孝男友的楊明當然不放過表現機會，除了送上連環驚喜冧爆壽星女外，更在派對上獻吻大放「閃光彈」，令莊思明甜到入心！

莊思明39歲生日，男友楊明送吻。（ig@lisa_chng）

Mona同Lisa一齊慶祝39歲生日。（ig@lisa_chng）

楊明提早到場佈置炮製驚喜

莊思明日前在社交網分享了多張慶生相片，大家姐莊思敏、好友朱晨麗、關嘉敏、邵初、林鈺洧、劉晨芝等到賀，場面熱鬧。莊思明與孖生家姐莊思華齊齊以灰黑色裝上陣，現場佈滿了生日氣球，收到大量鮮花及精緻蛋糕。

原來這一切充滿心思的佈置，全都是男友楊明的功勞。莊思明在帖文中忍不住向男友冧爆表白：「我亦都要好多謝楊明嘅心意，多謝你買咗兩個咁靚嘅蛋糕，亦都多謝你瞞住我自己一早到餐廳佈置，Love youuuuuu。」除了網上放閃，Lisa接受訪問時更甜絲絲地透露男友的「加碼」禮物：「佢送咗3個蛋糕，一個情人節蛋糕同一部新電話。」楊明更在眾人面前向Lisa甜蜜獻吻。

楊明為女友花盡心思。（ig@lisa_chng）

送蛋糕安排好多細節驚喜。（ig@lisa_chng）

Lisa開心同Mona一齊變老。（ig@lisa_chng）

感激孖生姊妹同行：撈亂骨頭轉頭又笑嘻嘻

除了多謝男友，Lisa亦開心能與孖生家姐Mona一齊慶祝，寫道：「2.15 HAPPY BIRTHDAY TO MONALISA，多謝大家嘅愛同祝福，好感恩每年生日都有一班好朋友同我哋兩個慶祝。我好多謝上天畀咗一個人同我一齊出世，一齊成長，一齊變老。雖然有時我哋會好似撈亂骨頭咁，但轉個頭又會笑嘻嘻望住對方，我諗呢啲就係孖生姊妹嘅樂趣。」

孖生姊妹有時撈亂骨頭，轉頭又笑嘻嘻。（ig@lisa_chng）

好多好友出席生日派對。（ig@lisa_chng）

與楊明打風打唔甩計劃今年結婚

莊思明（Lisa）是2010年香港小姐季軍，其已故父親莊寶是馬來西亞拿督，家族經營房地產及珠寶生意，資產豐厚。她與男友楊明拍拖近10年，這段感情經歷過不少風浪，即使男方早前曾惹上官非並停工兩年，莊思明依然不離不棄，兩人早已被視為圈中「打風都打不甩」的一對。楊明亦早已融入莊家，經常出席女方的家庭聚會。楊明和莊思明早前出席活動受訪表示會盡快結婚，「今年好大機會」，卻被女友揶揄這些話似曾相識，莊思明透露因為自己在港出世，早已紮根香港，故打算在港舉行婚禮，反而馬來西亞婚禮會一切從簡。

看得出莊思明很開心。（小紅書圖片）

楊明和莊思敏平安夜放閃。（小紅書圖片）