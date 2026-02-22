羅啟豪富貴背景曝光　出身顯赫家族涉獵地產保險：我問咗爸爸求證

《中年好聲音》季軍羅啟豪近日被網民起底有關其家族背景，有指他出身顯赫，可謂「金融世家」之子。據知羅啟豪的家族背景相當猛料，家族成員均活躍於工商及金融界，羅啟豪的爸爸、資深私募基金合夥人羅威文曾任華商會所主席，而羅啟豪爺爺就是於50至60年代創立「永明製造廠」（Everlight Manufacturing）的羅鴻興。

父親羅威文是資深私募基金合夥人

羅威文早年曾任職於畢馬域及新鴻基，1981年與著名投資界人士Anil Thadani、夏佳理（Ron Arculli）、Adrian Zecha（Aman酒店集團創辦人）及Louis Bowen成立私募基金 Arral & Partners，為亞洲最早的私募基金之一，投資過的項目包括環美傢俬、謝瑞麟珠寶及Aman酒店集團等，現時他仍是Arral發展延伸的Symphony基金合夥人。

英文名用三代

羅啟豪的爺爺羅鴻興英文名為Ramon Lo，而羅威文的英文名為Ramon Lo Jr，所以羅啟豪的英文名亦延續「Ramon Lo」，叫Ramon Lo III。早年自英皇及港大畢業的羅鴻興曾涉獵不同生意，包括地產（永明建業，他亦為地產建設商會65年創會成員）、旅行社（永明旅行社）、股票（永明証券）及保險（新光保險代理）等，羅鴻興的叔父為鼎鼎大名的法官羅顯勝（Lo Hin Shing）。

父母同為音樂人

值得一提的是，羅啟豪的父母同樣是「唱家班」，父親羅威文年輕時熱愛音樂，18歲曾奪得業餘音樂天才比賽亞軍；母親劉英（Anne Lew）於15歲時奪得全港公開業餘歌唱比賽冠軍，後來成為酒店常駐歌手，更在Anders Nelsson的引薦下替女歌手Irene Ryder工作，她也曾為TVB前領導人「六嬸」方逸華的音樂節目擔任嘉賓，後來因為結婚組織家庭才決定放棄歌唱事業。

羅啟豪首度回應家族背景傳聞

羅啟豪昨日（21/2）現身美孚出席《羅啟豪x豪吧 馬年新春團拜》，對於有關家族背景的傳聞，羅啟豪在接受《香港01》訪問時就表示：「其實我有睇過網上呢篇文，佢講嘅嘢都係啱，本身我對爺爺做過啲乜，我係唔清楚，當我睇到篇文之後，我係問咗爸爸求證，爸爸係有同我講返爺爺嘅事。」

強調家庭自由不受壓力

被問到家族顯赫會否造成壓力時，羅啟豪就笑言：「其實我就冇壓力嘅，我好幸運長大喺一個自由度好大嘅家庭中，因為我知道好多家庭好多家長係會指定佢哋嘅小朋友要做啲乜，係會有好多限制。但我就冇，佢哋畀好大自由度我。」

羅啟豪望低調靠自己立足

被問到是否不想讓外界得知身世背景時，羅啟豪就表示：「其實我都想低調嘅，我都想 Focus返落我自己本人，因為爸爸或者爺爺始終都係佢哋嘅事，由我比賽出到嚟，我都係想話畀人知我係靠自己。（爸爸有冇畀做生意意見你？）理財方面就有，因為本身佢係一個計數嘅人，變咗我有理財上嘅嘢，我都係由佢教出嚟。」

