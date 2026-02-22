60歲實力派視帝發福身體變重　行路微駝背現老態健康惹關注

現年60歲的實力派視帝林保怡（Bowie），日前獲邀出席「瑞麗30周年·特別致敬人物」盛典，並獲大會頒發「特別致敬影響力人物」獎項，以表彰他數十年在演藝事上的專業堅守與深厚影響力。不過，當日上台領獎的林保怡，卻被網民捕捉到疑似現老態的一面，掀起網絡熱話。

林保怡同羅嘉良兩位視帝，年前一齊擔任《萬千星輝頒獎典禮2023》頒獎嘉賓。（資料圖片/葉志明攝）

林保怡仍活躍於幕前。（抖音@林保怡）

林保怡是實力派視帝。（資料圖片）

灰西裝微駝背上陣 影相刻意挺直身子

當日林保怡戴上眼鏡，打扮穩重，穿上筆挺的灰色西裝，獲安排坐在第一排VIP席。從網民拍下的現場片段可見，林保怡精神不俗，全程笑瞇瞇，不過在步向台前領獎時，只見他步履間頭部微微傾前，身形亦明顯發福變得厚實，出現了輕微的駝背情況。直至接過獎項拍照留念的一刻，他才刻意拉直身子、挺起胸膛擺出最佳姿態。

林保怡領獎。（抖音截圖）

行路時微微傾前。（抖音截圖）

全程微駝背。（抖音截圖）

全程微駝背。（抖音截圖）

明顯發福。（抖音截圖）

拍照時刻意提自己挺直身子。（抖音截圖）

片段曝光後，不少網民對昔日「男神」現老態大感驚訝，紛紛留言感嘆歲月不饒人：「上年紀了」、「怎麼老年味這麼重了，去年還是很年輕」、「前幾天重溫《鑑證實錄》，男神也老了」、「怎麼跟我看到電視劇裡的不像一個人似的」。甚至有人擔心其健康，指他駝背行路姿態「和張嘉譯一個路子」，張嘉譯是內地演員，他跟周杰倫一樣患有強直性脊椎炎，這種慢性發炎疾病被稱為「不死的癌症」，發作時疼痛難耐。不過，亦有大批忠實粉絲力撐偶像，認為生老病死是自然規律，大讚林保怡氣場依舊：「林生的體態沒以前好了，不過還是帥！」

網民議論紛紛，覺得林保怡行路姿態似內地演員張嘉譯一樣。（抖音截圖）

入行前任職紀律部隊

林保怡入行前曾任職消防員及警員，早年以歌手身份出道，加入TVB後憑《鑑證實錄》等劇爆紅，更憑《金枝慾孽》奪得視帝。近年轉戰影壇的他，憑《白日之下》獲金像獎及金雞獎影帝提名；早前他回歸TVB拍《刑偵12》再度問鼎視帝，惜敗給黃宗澤。

事業再攀高峰，其感情生活卻極度低調。他入行以來鮮有緋聞，雖曾被拍到與同性密友同框令性取向成謎，但面對早前網上瘋傳他與相戀15年的同性密友在國外結婚的謠言，一向少理是非的他罕有地發出聲明霸氣闢謠。

林保怡入行前做過警察。（劇照）

林保怡憑《刑偵12》再度問鼎視帝，惜敗給黃宗澤。（抖音@林保怡）

林保怡憑《白日之下》獲金像獎及金雞獎影帝提名。（劇照）