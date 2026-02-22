70歲呂良偉被媽媽級粉絲包圍　親民教「呂式馬步」少年感十足

「凍齡男神」呂良偉雖然已70歲了，但其絕對保養得宜，無論樣貌還是身材都看起來相當年輕。近日，他就現身廣州越秀公園體會當地的新春燈會活動，在過程中被不少媽媽級粉絲認出，而他亦相當親民與大家互動，更即場教大家養生運動，一起做「呂式馬步」，大家都做得相當認真。

呂良偉與太太楊小娟。（小紅書圖片）

現身廣州被粉絲包圍

從網上曝光的影片可見，身穿着休閒服，戴上墨鏡的呂良偉，相當帥氣。現身越秀公園體會當地的新春燈會活動時，已被不少媽媽級粉絲認出，大家不斷稱讚他：「好有型。」還叫旁邊的小朋友叫呂良偉為「哥哥」，聽得他非常開心。

70歲的呂良偉看來還處在壯年的階段，所以這一班媽媽級粉絲都向他請教保養方法，而他亦相當親民即場大方分享，教大家「呂式馬步」。他一邊做一邊認為扎馬步時，下馬的動作是非常重要的：「腳要打開慢慢落，好像有個石頭壓着一樣，慢慢下。」大家都跟着他認真做，而他亦不忘作出提醒：「剛開始做三下就行啦！」還強調腳的重要性：「人老腳先老，一定要練好。」最後還與大家一起合照。

呂良偉教大家「呂式馬步」。（小紅書圖片）

大家都好認真做。（小紅書圖片）

呂良偉生理年齡只有39.9歲

呂良偉雖然已70歲了，但他在去年公開的檢測報告中，生理年齡卻只有39.9歲，相當驚人。在一次的活動中，他還大方分享獨門養生秘笈：「因為我練嘅係中國傳統武功，唔係話普通見到嗰啲。（係唔係內功心法？）係呀。如果有機會我可以畀你試吓我身體狀態你會嚇一跳。」看來這一套內功心法的確有用。

呂良偉整個狀態根本不像70歲。（網上圖片）

呂良偉身材壯碩。（網上圖片）