失婚港姐季軍美國富貴度歲　孭Chanel名媛打扮行名店街風騷曬長腿

2014年港姐季軍何艷娟（Katherine）在2018年宣布與年長40年、坐擁30億身家的富商吳志誠結婚，雖然這段「爺孫戀」婚姻僅維持8個月就宣告結束，但有傳何艷娟獲得3億贍養費，離婚後依然過着名媛級富貴生活，不時周遊列國，又大曬名牌手袋同名錶，成功躋身上流！適逢農曆新年，何艷娟在美國洛杉磯度歲，連日來更在社交平台曬出不少靚相！

何艷娟名媛打扮行名店街

相中所見，身穿露背連身短裙的何艷娟，在著名地標Hollywood Sign打卡，大年初一又到匯集全球頂級名店的比華利山（Beverly Hills）購物區行街，孭住Chanel手袋、一身名媛打扮的她大騷白滑長腿，相當吸睛！

何艷娟傳離婚收3億贍養費

單親家庭長大的何艷娟年僅23歲參選港姐，當時她正於香港大學修讀法律學系，更是港大校花，有指她因要兼顧連串訓練而影響學業，最終僅以三級榮譽畢業，但她亦憑着出色表現勇奪港姐季軍！雖然何艷娟入行後發展平平，但她就因在2018年突然與坐擁30億身家的吳志誠結婚而轟動一時，婚後升呢豪門闊太的何艷娟生活幾級跳，但8個月後就離婚收場，有指她收到3億贍養費。而何艷娟在2019年離婚後富貴不減，不但周身名牌、戴過百萬名錶，更經常周遊列國，生活無憂。2020年何艷娟約滿TVB後離巢，淡出幕前的她近年主要參與慈善工作，或出席慧妍雅集的活動，又頻頻出席上流聚會，生活多姿多彩！

