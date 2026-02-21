「末代是非精」穿比堅尼現澎湃身材　雷雨交加初體驗：好驚呀

現年29歲的陳欣茵（Yan Yan）曾是無綫（TVB）節目《學是學非》「末代是非精」兼J2ers之一，憑住好身材被網民封為新生代「咪神」。陳欣茵自離巢後，積極轉型為全職KOL；早前情人節，單身的陳欣茵決定好好寵愛自己，到高級酒店Staycation（宅度假），更向粉絲大派「噴血級」福利！

陳欣茵曾經係《後生仔傾吓偈》主持之一。（電視截圖）

陳欣茵曾經被力捧嘅 J2ers 之一。（IG@yanyaascyy）

離巢TVB後作風大膽。（IG@yanyaascyy）

29歲陳欣茵被喻為是新生代咪神。（IG@yanyaascyy）

+ 2

天花板倒影營造「上帝視角」

陳欣茵在IG上載多張火辣泳衣照，換上一套極具誘惑的黑色比堅尼，並巧妙地利用天花板的鏡子進行自拍，營造出極具震撼力的「上帝視角」。相中只見她愜意地躺在泳池的浮床上，完美展現出34D的澎湃上圍與一雙白滑長腿；另一張跪在水中的靚相，緊身的泳衣設計更將其深邃的事業線表露無遺，畫面極度誘人。

情人節去高級酒店Staycation。（IG@yanyaascyy）

透過鏡倒影營造「上帝視覺」。（IG@yanyaascyy）

透過鏡倒影營造「上帝視覺」。（IG@yanyaascyy）

體驗室內狂風暴雨 濕身騷圓潤翹臀

除了靜態的火辣靚相，陳欣茵昨日（20日）再上載了一段玩味十足的短片。原來該酒店房間的泳池設有模擬天氣效果的特殊裝置，讓她初次體驗被「雷雨交加」洗禮的滋味。在漆黑的場景中，伴隨著逼真的行雷閃電與落雨巨響，起初嚇得她不禁露出驚訝表情，更一度用手掩嘴大喊：「好驚呀！」、「啲雨好大喎」。不過適應過後，她便完全融入其中，在人造雨下擺出各種誘人姿態，大騷圓潤翹臀與惹火曲線，非常迷人。

影片一出，隨即引得一眾網民哄動，紛紛留言主動要求保護：「我嚟保護你😍」，又大讚畫面震撼：「你呢一個視角會唔會太正？流鼻血」、「你真係越來越靚女，身材管理得非常好」、「我以為冬天冇福利，剛好看到，thank you very much」。

雷雨交加初體驗：「好驚呀！」（IG@yanyaascyy）

+ 2

習慣之後又覺得幾好玩。（IG@yanyaascyy）

+ 2

離巢後拋開包袱 言論尺度大開惹熱議

事實上，陳欣茵轉型全職KOL後的尺度屢創高峰，不僅經常在社交平台派發性感福利圖，言論亦相當出位。早前她作客網上節目《渣男渣女同鄉會》時，更毫不避忌地大談除陰毛的私密經歷，大膽的言論與作風令人咋舌，絕對是徹底拋開了昔日的電視台包袱，成功為自己的網紅之路賺足話題與眼球。

陳欣茵（左一）與兩主持大談剃陰毛經驗。（YouTube@渣男渣女同鄉會）