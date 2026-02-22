TVB小富婆離巢後更富貴　秘嫁富二代住豪宅兼轉型「顯化導師」

現年33歲的TVB離巢藝人吳紫韻（Purple Ng），過去曾擔任TVB娛樂新聞台主持，提到吳紫韻，不少觀眾都會記得她曾主持過TVB大熱旅遊節目《3日2夜》，以及備受女性歡迎的TVB資訊節目《姊妹淘》。雖然吳紫韻（Purple）出道以來的影視代表作不算多，但在TVB時期仍被不少網民封為「TVB女神」，人氣和網絡搜尋量一直相當高。



TVB小花離巢後更富貴

前年10月份，正值是她加入TVB的第5年，她選擇低調離巢TVB，並秘嫁圈外富二代，及後成功造人誕下一女。據知，吳紫韻本身亦是圈內低調的小富婆，曾斥資近2,000萬元買入大埔白石角新盤朗濤一個面積逾千呎的三房單位，家人在海外投資物業之餘，她亦與友人合資7位數開醫美中心。

吳紫韻近況大更新：遊艇曬全家福 轉型做「顯化導師」

事隔一年，吳紫韻在新年期間亦分享了全家福，相中她和老公在遊艇上合照，女兒更是暴風式成長，圓圓大眼加上精緻五官，小小年紀已明顯見到遺傳了媽媽的優良基因。再從Instagram頁面可看到，吳紫韻亦特別提到自己為「顯化導師」，主要幫助女性內在覺醒，更標明是「不灌雞湯，只給路徑」，相當之正能量。

