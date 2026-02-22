伊能靜夫妻拍拖行街衣服一細節惹爭議　網民體諒明星也是普通人

台灣女星，現年57歲的伊能靜於2015年與細他10年的內地男星秦昊結婚，婚後育有女兒小米粒，一家三口相當幸福。她與老公的姊弟戀修成正果，多年來夫妻感情恩愛如初，令不少人羨慕。伊能靜去年在直播中分享曾遭一名年輕女網民公開表示想跟她搶秦昊，並留言「我比你年輕，我覺得我搶得過。」面對挑釁，她就霸氣作出反擊，並強調在秦昊35歲的時候，已經就愛上他了，高情商回應赢得不少網民讚賞。

伊能靜同秦昊在2015年結婚。（伊能靜微博圖片）

伊能靜透露有多年沒有在秦昊面前換衣服。（伊能靜微博圖片）

大衣吊牌未摘惹爭議

昨日年初五，伊能靜與秦昊這對模範夫妻就現身瀋陽一條步行街在逛街，惹來不少人駐足觀看，他們夫妻倆手牽手邊逛邊有說有笑，恩愛之情羨煞旁人。兩人這一幕被拍下並於社交網上瘋傳，然而網民的焦點卻落在伊能靜所穿着的大衣上。因為路人拍到了她那白色大衣的吊牌未摘，在她的白色大衣下擺處清晰露出未拆除的吊牌，這一生活細節意外引爆網絡熱議，網友圍繞「疏忽忘記摘掉」抑或是「穿完便直接退貨猜疑」以及「工作需求」等角度紛紛留言展開趣味討論。「#伊能静衣服吊牌没摘#」更登上微博熱搜榜第四位，引發熱議。

有爆料者指出，兩人此次逛街實為節目錄制，未剪吊牌可能是為方便歸還品牌方或節目組提供的服裝，這一解釋獲部分網友認可。有少數網民認為明星需注重形象管理，避免誤導消費觀。大多數網民都認為事件本質是無傷大雅的生活疏漏，反對過度解讀。

登微博熱搜第四位。(微博截圖)

伊能靜的大衣成網民焦點。(微博圖片)

伊能靜的大衣未摘吊牌。(微博圖片)

伊能靜的大衣未摘吊牌。(微博圖片)

伊能靜夫妻於瀋陽逛街。(微博圖片)