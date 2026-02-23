視后驚現街頭打扮性感將美腿放上行李喼　網民怕認錯指舉動似外傭

現年35歲的視后蔡思貝（Sisley）自2013年當選港姐亞軍後，一直備受無綫（TVB）力捧，更憑《踩過界II》登上視后寶座。然而，近年她屢傳遭公司「雪藏」，劇集產量大減，對上一部劇集存貨《飛常日誌》在2024年播出後便無以為繼。雖然她曾否認離巢傳聞，但日前有眼尖網民發現，蔡思貝的IG簡介上已把TVB經理人聯絡電話刪去，即被揣測是否已悄悄離巢。加上她穿上紅裙發文表示：「Red for rebirth... This year, the story begins again.（紅色象徵重生……今年，故事重新開始。）」疑似暗示以自由身重新出發，不禁令人懷疑她在暗示與TVB的13年賓主關係已畫上句號。

蔡思貝大騷美腿。（蔡思貝IG）

蔡思貝身穿紅色掛頸長裙。（蔡思貝IG）

街頭打扮性感將美腿放上行李喼

雖然蔡思貝在幕前工作看似進入「冰封期」，但私底下的她的心情似乎未受影響，不時更新IG與粉絲分享生活日常。在剛過去的情人節，單身多時的她竟然在社交平台大派「閃光彈」，分享了一條極具創意的搞笑短片，親身為廣大單身人士示範如何在平平無奇的服裝店內，極速「搵男朋友」兼大玩放閃。昨日就有網民於街頭偶遇蔡思貝並把她的生圖放到社交網上分享。從相中可見蔡思貝當時身穿黑色吊帶背心配黑色迷你裙褲，坐在一個疑似是休憩處的石壆上，她騷上大長腿，並把其中一條美腿放在她身前的紅色行李箱上面，姿勢相當豪邁，表情則是一副漫不經心的，表現出相當隨性我行我素的感覺。網民紛紛留言討論，有網民不敢肯定是她本人，甚至指她此舉似外傭，有網民就笑言：「達哥做乜男扮女」，相當抵死。

蔡思貝被指撞樣達哥。(threads圖片)

蔡思貝姿勢豪邁。(threads圖片)