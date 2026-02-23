TVB扮嘢界鼻祖長年糖尿病右眼失明　老去後出街扶實人隻手要帶路

現年84歲的盧海鵬（鵬哥）為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，多年來以開心風趣形象陪伴香港觀眾。可是近年鵬哥身體狀況轉差，長年受糖尿病困擾，引發多種併發症，他已大幅減少幕前演出，主要專心休養。今年1月他在香港文化中心舉辦盧海鵬《鳴金收咪》演唱會，作為其入行60週年的告別作。當時盧海鵬曾被拍到完騷後疲倦一面，令人心疼。日前又有人分享更多鵬哥在文化中心外的近況，鵬哥翹住連炎輝隻手行一幕令網民嘆心酸。

盧海鵬拖實好友行路

日前有網民分享一段盧海鵬身處文化中心外的影片。盧海鵬翹住好友連炎輝隻手，連炎輝行一步鵬哥跟住行一步，依賴好友帶路。身後的羅蘭則站在樓梯上，默默地等待，沒有太大動作。其後連炎輝帶住鵬哥離去，鵬哥除了跟實連炎輝，又一邊行一邊似乎正在招手叫羅蘭下來一齊走。

網民讚叻：咁嘅年紀仲行得走得

有網民心疼盧海鵬和羅蘭兩位老人家老去，要人扶才態穩穩陣陣地走，「有些悲涼，兩位藝人前輩已人扶人拖才能走」，並祝兩位老人家身體健康。有人則不以為然，認為91歲的羅蘭姐和盧海鵬以這個年紀來說已經好叻，「到佢哋咁（嘅）年紀仲行得走得，已經好叻」。

盧海鵬長年受糖尿病困擾，並引發多種併發症。他早前接受訪問時透露，因糖尿病引致青光眼，其右眼已經失明，坦言：「冇得醫」。由於視力嚴重受損，已無法閱讀劇本或看手機，直言「無戲可拍」，但仍獲杜琪峯（杜Sir）賞識，曾接洽邀請他出演電影。他仍保持樂觀心態，不時與林建明等圈中老友敘舊。

