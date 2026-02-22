古天樂收81歲前輩利是表現恭敬　逐一與粉絲握手：覺得比錢更緊要

古天樂（古仔）近期行程排得密密麻麻，除了為主演電影《尋秦記》四出宣傳，日前更推出闊別25年的首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》並舉行千人簽名會。出名「寵粉」的他，昨晚（21日）移師尖沙咀舉行「Koo's New Year Party 2026」粉絲新春聚會。古仔一出場即大派心心，又與古媽媽上台齊為醒獅點睛，全晚毫無架子與粉絲零距離互動，氣氛High爆！

古天樂舉行「Koo's New Year Party 2026」粉絲新春聚會。（小紅書截圖）

古媽媽都有出席參與醒獅點睛儀式。（小紅書截圖）

神回粉絲叫「老公」 與區永權大講有味笑話

聚會氣氛熱烈，面對台下粉絲瘋狂大叫「老公」，幽默的古仔搞笑地裝作聽不到，笑笑口打圓場說：「佢話我好高。」逗得全場大笑。當大會主持區永權問及古仔未來的新工作安排時，他大賣關子地回答「秘密」。其後區永權宣佈晚宴正式開始，表示「依家為大家送上第一個高潮」，轉數極快的古仔即刻笑說：「晚宴開始你就有高潮，喂，好嘢喎！」

區永權話送上第一個高潮，古天樂又發揮搞笑本色：「晚宴開始你就有高潮，喂，好嘢喎！」（小紅書截圖）

開金口秒變紅館預演 落台拖手合唱冧爆全場

古仔應粉絲要求大開金口，連唱《今期流行》、《男朋友》、《天命最高》及《像我這一種男人》四首經典金曲，將晚宴瞬間變成小型演唱會！唱到《今期流行》時他似乎有點忘記歌詞，需要拿出手機「出貓」睇貓紙，期間更親自邀請多位粉絲上台共舞。當唱到

《像我這一種男人》及《天命最高》，他索性跑到台下與大家零距離接觸，更與粉絲拖手對唱，引爆全場尖叫聲。

古天樂親民落台同粉絲握手。（小紅書截圖）

兼收利是。（小紅書截圖）

粉絲近距離拍攝。（小紅書截圖）

大家都好興奮。（小紅書截圖）

霸氣寵粉視心意重於金錢 網民齊求盡快開騷

除了唱歌表演，古仔又跟現場粉絲逐一握手及畀心，他說：「我好開心可以同大家見面，我亦都係每個人親手同佢哋握過一次手，我覺得比錢更緊要，因為我會記住你哋每一個人，新年快樂！」古仔全程有求必應的親民表現，令網民紛紛大讚他錫粉絲錫到燶，笑言：「佢今晚癲到我開始懷疑佢唔係古天樂！」、「古仔好堅，滿足我們，好快樂，但佢擰晒頭。」大批網民更激讚古仔唱功一流，紛紛「跪求」他盡快登陸紅館開演唱會。

古仔跟現場粉絲逐一握手及畀心，他說：「我好開心可以同大家見面，我亦都係每個人親手同佢哋握過一次手，我覺得比錢更緊要。」（小紅書截圖）

仲邀fans上台一齊唱。（小紅書截圖）

獲馮波姐派利是賀成就

昨晚81歲的資深前輩馮素波（波姐）亦有驚喜現身，獲邀上台並即場清唱幾句「誰憑誰...」。古仔對波姐極為恭敬，連環攬攬兼鞠躬祝她身體健康。波姐則在台上派利是給古仔笑言：「雖然好細封，但我恭賀你電視發展得最高，多謝古生咁錫我哋！」其實兩人早於拍《神鵰俠侶》時結緣，當年身為新人的古仔已極具敬老之心，主動讓出導演椅兼遞上羽絨給波姐保暖；後來古仔走紅，波姐曾叮囑他做人要踏實，古仔亦虛心受教。相識近三十載，古仔不僅依然尊重前輩叫她直呼「古仔」，更曾親自買票支持波姐三個演唱會，絕對是重情重義！

馮素波都有上台。（小紅書截圖）

古仔對波姐好恭敬。（小紅書截圖）

波姐派利是俾古仔。（小紅書截圖）

