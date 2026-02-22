陳凱琳搭飛機坐經濟艙一人霸三個位　竟享有呢項服務獲優待惹羨慕

現年34歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，離巢後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。工作忙碌的她還要經常周圍飛，不同的航空公司亦樂意贊助她又或是與她合作，日前她就分享了她坐飛機的奇妙經歷。

鄭嘉穎與港姐冠軍陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

陳凱琳一家人好溫馨。(陳凱琳ig)

坐經濟艙客位竟然可以一個人霸三個位

陳凱琳拍片記錄了今次的經歷，發文寫道：「請注意！如果您選擇搭乘新西蘭航空…🇳🇿，無論您選擇哪個艙等、座位或風格，您在整個飛行過程中都將享受到無微不至的呵護！

因為他們不僅提供最舒適的「家外之家」般的旅行體驗，就連空服員都像家人一樣親切。

當然，如果您不喜歡這種氛圍……也沒關係。」而影片中可見陳凱琳坐經濟艙客位，除了可以享用機上的免費wifi，竟然可以一個人坐三個位甚至獲得開床服務，機艙服務員把三個位布置成一張床舖似的，讓她躺在上面，可以躺着吃飛機餐以及睡覺，這優待可說是相當誇張。網民疑惑是不是誰坐經濟艙都可以享用此等服務，抑或只是陳凱琳才有的厚待，表示明星就是不一樣，感到十分羨慕。至於她分享的商務艙服務當然更勝一籌，各式美食擺盤媲美餐廳。

商務艙服務當然更勝一籌，各式美食擺盤媲美餐廳。(ig截圖)

陳凱琳坐經濟艙享受極佳。(ig截圖)

陳凱琳可以瞓三個位。(ig截圖)

陳凱琳一個人霸三個位。(ig截圖)

陳凱琳分享搭飛機經歷。(ig截圖)