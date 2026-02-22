TVB御用阿媽中山大宅跟北方煮鍋貼過年　圈中老公係清朝皇族後裔

TVB「綠葉王」夫妻檔韓馬利（Mary姐）在TVB因常以阿媽形象示人，獲封「御用阿媽」。近年她與第三任丈夫杜燕歌先後離巢無綫，移居廣東中山住大屋，不時招呼親朋好友。適逢農曆新年，老友楊紹雄到訪韓馬利和杜燕歌的中山大宅，韓馬利煮北新年傳統食物鍋貼招呼客人，哄到杜燕歌笑得開心，相當甜蜜！

杜燕歌於藝人之家邂逅韓馬利，89年結婚至今仍十分恩愛。（微博圖片）

契女攬攬慶生，韓馬利實甜入心喇！（小紅書）

韓馬利跟北方習俗煮鍋貼過年

日前楊紹雄在社交平台上載片段，他到了韓馬利和杜燕歌中山家中作客拜年。楊紹雄指兩人住的是豪宅，韓馬利笑住否認：「唔係豪宅！」韓馬利一到杜燕歌便寵溺地掂掂老婆「面珠墩」，足見杜燕歌對韓馬利的疼愛。

楊紹雄續讚韓馬利煮了「北方餃子」招呼他，出身北京的杜燕歌糾正是鍋貼，北方過年必食。杜燕歌直言：「『鍋貼』係元寶，個個都元寶......馬上發達！」韓馬利又祝大家今年福氣滿滿，相當喜慶！

《名媛望族》近來翻Hit，劉松仁戲中元配太太韓馬利也翻紅。（劇照）

韓馬利杜燕歌是Benz雄愛女許惠菁契爺契媽。（韓馬利微博）

杜燕歌北京出世為清朝皇族後裔

杜燕歌於北京出世，媽媽係正黃旗，為清朝皇族後裔。杜燕歌曾解釋：「我媽媽叫做『瓜爾佳氏』，係老姓嚟嘅。遠古時代係跟住努爾哈赤（清朝初代皇帝）打江山嘅五大家族之一，同皇帝係最近嘅。後來入京之後，先改返姓『關』。」不過，杜燕歌對於自己的身份就非常輕描淡寫的説：「好小事啫，我知香港有好多皇族血統。（有冇約埋聚會？）冇啦，散晒啦。」

杜燕歌掂掂韓馬利面珠墩，好恩愛！（小紅書）

三個人一齊食鍋貼過年。（小紅書）