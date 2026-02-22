101歲梅媽罕露面向梅艷芳歌迷拜年　精神奕奕展笑容粉碎軟禁傳聞

天后梅艷芳年僅40歲便離開了大家，但其母親梅覃美金（梅媽）則長命百歲，更是香港「人瑞」。2024年，梅媽慶祝100歲大壽，眼仔碌碌與壽桃和蛋糕合照，更獲香港政府送贈100歲祝壽賀函，表達對百歲長者的敬意和謝意。而轉眼間已過差不多兩年，梅媽下月將踏入102歲，雖然其兒子梅啟明經常對外宣稱梅媽遭「軟禁」及狀況未明，但從新片可見，梅媽精神奕奕對鏡頭拜年！

2024年，「人瑞」梅媽慶祝100歲大壽，眼仔碌碌與壽桃和蛋糕合照。（微博@梅艷芳）

梅媽獲香港政府送贈100歲祝壽賀函。（微博@梅艷芳）

原來勞福局局長每年都會聯同安老事務委員會主席，向年滿百歲的香港居民致送祝壽賀函和賀卡，感謝他們一生對社會的貢獻。（微博@梅艷芳）

拍片賀年狀態佳 精神奕奕跟梅艷芳歌迷會講恭喜發財

適逢農曆新年，「梅艷芳國際歌迷會」在社交平台貼出一段拜年片段，梅媽身穿喜氣洋洋的紅衣，手拿幾封利市，對鏡頭說：「恭喜發財！」鏡頭後的幾位朋友就拍手讚：「嘩……好嘢！」片中所見梅媽身處家中，背景跟兩年前賀壽的場景一樣，但因為新年，身後就擺放了數疊利市封，以及印上「恭喜發財」、「大吉大利」的水果，意頭十足。而片中梅媽梳了一頭短髮，未如之前般戴眼鏡，不過面色及精神不俗，面露笑容，看來十分健康。「梅艷芳國際歌迷會」發文：「🧧新春之際，梅艷芳國際歌迷會向梅媽媽送上問候與祝福，願大家平安健康，福暖新歲！❤️🧧梅媽媽亦向各位送上新年祝福❤️」

適逢農曆新年，「梅艷芳國際歌迷會」在社交平台貼出一段拜年片段，梅媽身穿喜氣洋洋的紅衣，手拿幾封利市，對鏡頭說：「恭喜發財！」（IG@ anitamuifanclub1010）

因梅艷芳遺產官司訴訟一度被頒令破產 近年拒見梅啟明盼其重回正途

梅媽前年被法院頒令破產，由於梅艷芳2003年去世前成立了信託基金，把遺產分贈予好友劉培基及姪甥，其他的遺產就用作供養梅媽，若梅媽去世，餘款將會捐出。不過梅媽卻就此展開訴訟，希望推翻遺囑，可惜都被判敗訴及駁回上訴。雖然她每個月獲得20萬元的生活費，不過梅媽表示不夠用，而最終她與梅艷芳胞兄梅啟明亦因先後多次拖欠訟費，一度被頒令破產。不過開庭後，聆案官於庭上指案件的被告人與債權人及破產管理署長三方面同意之下，將案件撤回。

梅媽多次訴訟想推翻梅艷芳遺產分配均敗訴，最終因多次拖欠訟費被頒令破產。（李慧娜攝）

近年拒見梅啟明 曾託警方傳話：做一個正途嘅人

近年梅媽與梅啟明關係破裂，不過梅啟明常透過傳媒表示要「搵阿媽」，又指「阿媽好掛住我」等等。梅媽2023年住院期間，他曾大鬧醫院大堂表示要見梅媽，當他得知院方確認梅媽拒絕與他通電話後，則指罵醫院禁錮，警方其後代梅媽傳話：「佢依家安全，都知你今日好早嚟到，喺醫院都做咗一啲嘢，可能會影響到其他病人，佢話你喺出面做嘅嘢佢會知道，希望你做一個正途嘅人，積極少少，佢會知道，到時佢就會同你見面。」