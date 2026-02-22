鍾柔美終於解凍獲過百粉絲支持　忠粉力撐：唔覺得係咩好大件事

鍾柔美（Yumi）早前因為「A0事件」引起風波。事緣因為早年在節目《#後生仔傾吓偈》中表示自己是「A0」，即未曾拍拖，其後被發現在慶祝聖誕節時，與32歲前「Super Tiger成員」劉展霆（Eden）啜啜相流出。當時鍾柔美曾表示與劉展霆只是朋友關係，但風波燃燒多日後，鍾柔美終承認與劉展霆是男女朋友關係，坦言自己少不更事講大話。

鍾柔美（Yumi）出席TVB劇集《臥底嬌娃》宣傳活動。（陳順禎 攝）

現場有過百粉絲支持。（陳順禎 攝）

粉絲直指並非好大件事

今日（22/2）TVB劇集《臥底嬌娃》宣傳活動，鍾柔美疑似終於「解凍」出席有份主演的劇集。活動開始前，場內場外已坐滿底或企滿過百手持Yumi名牌的粉絲。忠實支持者「毛毛」和「Funday」接受《香港01》訪問。毛毛直言：「我又唔覺得係咩好大件事，應該繼續支持呢個開心果。」Funday：「冇影響我支持Yumi嘅心。」

兩位Yumi忠粉接受訪問，坦言不覺得有太大問題。（陳順禎 攝）

粉絲繼續支持鍾柔美

早前「A0事件」鬧出風波，她們坦言沒有太大影響。毛毛：「我鍾意一個人唔係睇佢有冇講大話，我哋做粉絲係睇佢喺台上表現，佢自己私人嘅嘢會識得點處理。佢都超過18歲，我信佢會處理到嘅。」對於鍾柔美拍拖，粉絲「毛毛」以自己14歲就拍拖做例子，認為鍾柔美拍拖是自由戀愛，並無不可。假設鍾柔美還有其他事欺騙粉絲們，她們又會不會生氣？兩位粉絲均回答：「假設性問題唔會答。」相當風趣。

鍾柔美好靚女。（陳順禎 攝）

鍾柔美已「解凍」。（陳順禎 攝）