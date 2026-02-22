安德尊宋芝齡情侶裝賀年獲主持讚合襯　大王竟發火：你真係有問題

大王安德尊與宋芝齡這對《流行都巿》CP一直都大受觀眾歡迎，緋聞長達十多年，更曾被周刊拍得當眾挽手。早前安德尊邀請多年好友林嘉華作客節目時，在接受TVB《娛樂新聞台》訪問時，安德尊就於兄弟逼供下首次公開認愛，眾多觀眾都替「有情人終成眷屬」大感開心，不過其後二人開廠，大王又改口供指自己只是亂噏，宋芝齡亦堅決否認，稱雙方只是同事。宋芝齡又說，自從兩人的好消息傳出後，落區遇到巿民時都叫她做安德尊老婆，人人都以為他們已結婚，令宋芝齡極擔心追求者被嚇走，情路堪憂。

安德尊與宋芝齡在節目上公然耍花槍。（TVB）

很多觀眾替安德尊宋芝齡感開心，不過二人對戀情一時認一時唔認。（IG圖片）

桃紅情侶裝高調撓手 大王狙擊主持潘盈慧：你真係有問題

雖然兩人關係撲朔迷離，但「身體卻很誠實」。日前安德尊與宋芝齡為《流行都市》拍攝新年特輯時，就被發現雙雙穿上極為搶眼的桃紅色傳統賀年服裝，又當眾撓手，簡直像「情侶裝」一樣高調。當無綫娛樂新聞台主持潘盈慧見狀，笑指二人著情侶裝並上前追問時，宋芝齡隨即解釋服裝只是由公司安排，但大王竟然表現得有點激動，更連珠炮發狙擊潘盈慧：「點解我見親你都咁多呢啲問題嘅你！你真係有啲問題喎……」潘盈慧無奈表示見到兩人穿得如此相襯，實在很難不追問，但大王繼續開火：「我冇打算咁樣，你可以唔問㗎嘛！」

瘋狂打情罵俏 宋芝齡話唔襯安德尊即插嘴：咁都仲叫唔襯？

當潘盈慧將矛頭轉向宋芝齡，問她會否考慮新一年「飛起」大王，他卻霸氣地插嘴兼指住潘盈慧說：「你少啲嚟得喇，次次都係有你出現呢，我哋就『領嘢』喇！」雖然大王鬧潘盈慧應該只是相熟搞吓笑，做樣扮嬲，但當被問到兩人的衣著是否合襯時，這對緋聞情侶還是忍不住當眾「打情罵俏」，宋芝齡欲拒還迎地笑指：「都唔係好襯啫！」大王一邊假裝抗拒，卻與對方鬥嘴：「你都黐線，咁都仲唔叫襯？」宋芝齡聽罷隨即「反擊」指責大王：「新年流流唔好講黐線！你係咪想襟撈呀？你真係short short哋。」最後大王連宋芝齡都鬧埋一份，咆哮：「新年唔好話人short short哋好唔好呀？」兩人你一言我一語，表面互寸實質是暗地放閃，場面搞笑。

