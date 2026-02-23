巨星之子曾因父親太惡一度斷聯　道歉後父子破冰跟實出國再獲力捧

現年71歲的國際功夫巨星成龍在影壇地位舉足輕重。作為爸爸，成龍自小對兒子房祖名長期嚴苛教育，導致父子二人在溝通上出現問題，一度關係疏離，原本約定一年一次電話，亦因成龍習慣性批評徹底中斷，父子陷入斷聯狀態，成龍於今年1月向房祖名公開道歉。幸而兩父子沒有隔夜仇，2014年與台灣男星柯震東涉入毒品事件聲名一落千丈，成龍雖然激心，但對兒子仍照顧有加。日前又有人見到成龍和房祖名現身米蘭，兩父子一齊旅行兼見人。

全紅嬋與成龍合照（微博@全紅嬋）

成龍房祖名同框驚現疑似婚戒

日前有網民發文目擊成龍和房祖名現身米蘭一間酒店。有人幫成龍着外套，身邊圍了一大班工作人員。房祖名亦跟住爸爸一齊見人。成龍穿上全白套裝，房祖名則以全黑打扮、戴Cap帽見人。房祖名與在場人士握手，成龍開心望住個仔，難掩疼愛之情。而房祖名左手無名指驚現戒指，引來有人猜測房祖名確實是秘婚了！

成龍與房祖名現身瑞士。（小紅書）

成龍從小對兒子房祖名長期嚴苛教育。（IG圖片）

房祖名傳秘婚小11歲「昔日天王嫂」多年

2024年曾有台灣雜誌報道指，房祖名與曾傳秘婚、小11歲的「昔日天王嫂」、內地女歌手葉子棋穩定交往多年，不僅在台北擁有豪宅，報道指房祖名還在上海豪擲500多萬人民幣房宅給葉子淇，出手闊綽！

成龍向兒子房祖名道歉。（微博圖片）

成龍與房祖名曾斷聯

成龍近年去到邊都帶住個仔，今年到廣州宣傳電影時，他曾就過往嚴苛教育公開向房祖名道歉：「好像我教我小房子（房祖名），到了後面我就恨鐵不成鋼，一天我見面就罵，訪問就罵啊！我把我自己沒有學過的東西，全部讓他學一遍，到了後面就是他怕我，他見我在哪裡，他在躲我啊，我常常在電視上面說他、罵他，原來我後面才從我的朋友口中知道，原來我傷了他這麼深，所以現在雖然他不在，我在對着這些所有的媒體向他道歉。」

成龍還有一女吳卓林。成龍於1999年與吳綺莉婚外情生下「小龍女」吳卓林，吳綺莉多年來獨自撫養吳卓林，可是兩母女不時鬧僵。長大後吳卓林與同性外籍女友Andi移居加拿大生活，除了拒絕與吳綺莉見面，更被發現於垃圾站拾荒及排隊領免費食物。當時吳綺莉曾向卓林作出經濟支援，惟母女關係未有因此好轉，卓林亦堅拒農曆新年回家過年與媽媽團聚。

成龍又帶房祖名見人。（小紅書）

好多人包圍。（小紅書）

房祖名左手驚現戒指。（小紅書）