鍾柔美拒認劉展霆係男友！　狠心降級關係生變：退返去朋友

鍾柔美（Yumi）「講大話風波」早前成為討論焦點，不少網民批評她講大話有心欺騙粉絲，但也有忠粉表示沒有反感。鍾柔美早前接受傳媒訪問中也坦承當時太細個，才不懂處理問題。今日（22/2）TVB劇集《臥底嬌娃》宣傳活動，有份主演的鍾柔美亦有出席。她接受《香港01》訪問時，直認與「事件男主角」劉展霆（Edan）的關係已經轉變了，變成了朋友。



鍾柔美出席TVB劇集《臥底嬌娃》宣傳活動。（陳順禎 攝）

否認被「雪藏」

問及早前是否被公司「雪藏」，現在已「解凍」，鍾柔美回答：「其實公司係冇雪藏我嘅。同埋最近我都見到好多唔同嘅新聞，都有寫好多唔同嘅嘢，我自己都的確係好唔開心嘅。所以我前排都休息咗一陣。但係今次呢，我就好開心可以出返嚟去見返我啲粉絲啊，見返好多唔同嘅演員啊。就真係突然之間返返去拍《特勤女團》嗰陣嗰個畫面。」鍾柔美終於解凍獲過百粉絲支持 忠粉力撐：唔覺得係咩好大件事

據知上次鍾柔美是因為撞期上堂時間，所以上次才無奈缺席《臥底嬌娃》宣傳活動。（陳順禎 攝）

陷低潮獲家人力撐

談到早前的心情，她坦言曾經因事件而陷入低潮：「都有段時間嘅，但而家都OK。（朋友有冇關心你？）一定有嘅。佢哋每一次……真係開一開個電話都見到我咁樣，佢哋都有問我有冇事啊。都好開心有屋企人、朋友嘅關心。（父母呢？）有，一定有啦。屋企人嚟㗎嘛。屋企人永遠喺我心入面係佔最大嘅一個位置。佢哋無論如何都會好support 我，同埋都會撐住我。所以佢一定會關心我。」

鍾柔美承認講大話是錯的。（陳順禎 攝）

承諾日後對異性「劃清界線」

提到網民對於她的新聞十分關注，她直言沒有太留意網民的言論：「前排有睇嘅，但係我覺得comment呢啲嘢，即係大家其實都有佢哋嘅睇法。我都冇得控制大家喺個comment上面或者個鍵盤上面寫啲咩。所以我覺得最緊要就係我自己可能我今次做得唔好，咁我希望未來我都會做得更加好俾大家睇。」

問到以後外出慶祝時，會不會「小心啲」，她回答：「冇諗咁多。我諗呢個係一定要留意嘅。但係我覺得識朋友呢啲嘢順其自然囉，啱傾咪做friend囉。但我自己對於異性呢樣嘢都會再小心啲。同埋我都希望可以畀到對方個感覺就好似真係有一條界線喺度咁樣。」

鍾柔美拒認劉展霆係男友，表示關係不同了。（陳順禎 攝）

拒認劉展霆係男友！狠心降級

再講到「男朋友」劉展霆有沒有關心她的話題，她就糾正，說：「咩男朋友仔？（指劉展霆Edan）呢位朋友都有關心我，但唔係男朋友仔，係『朋友』。」記者再追問，為甚麼關係出現了變化，她也回答：「我同佢退返去朋友，有啲轉變。係啦，因為有好多新聞啦，大家都好關心大家呢樣嘢，但我都希望喺呢度同大家講聲，喺感情上都可以畀返少少空間我。因為我覺得我都要去處理好多唔同嘅嘢，同埋我希望自己都可以搵到自己嘅重心，即係工作啊、學業、感情呢啲嘢去慢慢再去balance返。」

2022年時鍾柔美傳與劉展霆（Eden）因拍《青春本我》時撻着。(資料圖片)

鍾柔美與劉展霆（Eden）的「錫面」風波。（ig圖片）

後悔14歲自稱「A0」 認錯嘆：冇人教我點樣講

會不會後悔當年在《#後生仔傾吓偈》時表示自己是A0？她想了想，回答：「我可以話係有少少後悔嘅。因為細個啱啱入行，我就真係唔係好識諗……14歲……咁就冇人教我點樣去講呢樣嘢。咁的確都係我自己嘅錯啦。因為經過到到今時今日大家都真係放大嚟講啦。但係講起黑歷史，我覺得呢啲係人生嘅經歷嚟嘅。我諗大家唔係個個人都會經歷呢樣嘢，但係一個階段，係需要時間去磨合或者去經歷。」

鍾柔美。（陳順禎 攝）

獲樂易玲開綠燈力保

經歷過這件事之後，她表示公司高層傾向關心多於責備。她回答：「樂小姐都好關心我嘅，同埋公司都冇畀任何壓力我。我覺得最緊要就係做好自己嗰part。之前做錯咗嘅，咁就要證明返畀大家睇。樂小姐都好支持我，畀好多機會我。未來嘅路應該點樣去行，啲意見佢都有畀我聽。」

鍾柔美表示樂小姐有關心她。（陳順禎 攝）