中年4丨可嵐陳逸璇Rock爆造型突破自己　 許美琪由朝喊到晚有花名

《中年好聲音 4》第 13 集團戰將於今（22 日）播映兩小時版本，當中共有 8 首歌曲，包括：關菊英《講不出聲》、葉蒨文《情人知己》、莫文蔚《呼吸有害》、黃小琥《沒那麼簡單》、太極樂隊《Crystal》、連詩雅《到此為止》、李聖傑《手放開》、陳奕迅《最佳損友》。今日官方發布第二輪事前宣傳，公布了《Crystal》、《情人知己》及《呼吸有害》三個組別的戰況及造型。

今集係團體戰。

可嵐、陳逸璇突破自己 Rock 爆造型搶鏡

三組之中，以 Rock 味十足、由隊長科亞高巴率領鄭仲豪、錢偉浩、陳逸璇及可嵐組成的《Crystal》組造型最搶眼，五人唱到中途合十拎咪兼高唱和音的畫面，更是相當震撼，單看照片亦能感受到五人表演時的 Energy 及投入度，獲張佳添大讚是極盡視聽之娛及充滿高潮的表演：「你哋將成件事男女 glue 咗一齊，每個人有個角色喺裏面」、「去到中間，無論視覺、聽覺,我真係覺得去咗某個時空睇緊某個舞台劇咁」、「好有心思、好有能量,Feel 到五位一體。」並大讚高巴的演出，令人忘記他不懂得廣東話:「聽到第四句我係唔記得咗佢唔識廣東話，佢融入晒首歌裏面。」海兒則大讚陳逸璇及可嵐突破自己兼夠晒努力:「始終呢首歌唔係好適合兩位女士，但你哋好 committed,盡晒力，你嘅眼神、the whole staging,我覺得你哋係畀咗好多 effort 落去。」

科亞高巴率領鄭仲豪、錢偉浩、陳逸璇及可嵐組成的《Crystal》。

可嵐突破自己。

海兒讚可嵐(圖 22)及陳逸璇付出了很多 Effort。

「貓眼面罩」勁搶眼

至於由隊長許雲妮、莫煥基、黎若雪、許美琪及「貓女郎」組成的《情人知己》,則採用了歌舞劇的形式呈現歌曲，四名組員除戴上「貓眼面罩」配以「貓女郎」造型，整個表演更是「淚水缺堤」，眾人由綵排到正式表演到表演完講感言一刻，均輪流喊個不停，最終車婉婉要出動一整盒紙巾讓五人抹眼淚，十分搞笑。

許美琪連環感性爆喊獲封「喊包琪」

莫煥基笑言許美琪是五人之中最喊得一位:「美琪真係好易喊，我哋畀咗個花名佢叫做『喊包琪』，因為佢差唔多每一次練習，都整喊晒我哋。」美琪則感性回應:「最尾嗰 part 我唱到自己都喊，因為第一句係『友情如仍未變』，我知呢個係比賽，可能突然之間各散東西，但係都會記得知己嘅笑聲。」、「我尋晚喊、今朝又喊、晏晝又喊，我就嚟冇力喊喇。」對於這個「淚之表演」，評審們讚不絕口，肥媽:「感情拿捏同團隊精神我都好鍾意，你睇我啲廁紙就知啦，係咪先?」海兒:「你哋嘅感情真係好真摯，acting 都好真，everything 好 from heart。」谷婭溦:「最後美琪嗰度 touching 到我，你最後嗰幾句我入到成件事。」

許雲妮、莫煥基、黎若雪、許美琪及「貓女郎」組成的《情人知己》。

《情人知己》組採用了歌舞劇的形式呈現歌曲。

許美琪真係好喊得,搞到肥媽都喊埋一份。

張佳添讚似足真人版《Inside out》

同樣 Drama 元素豐富的，還有隊長羅陽、馬浩宜、黃藝輝、林靖枝及卓猷燕的《呼吸有害》，五人的表演除了有獨白部分外，還有默劇部分，故事主旨是講述一個受情緒困擾的人，最後如何放低不好的情緒擁抱其他人，別具意義。張佳添:「上次猷燕同浩宜龍爭虎鬥之後，我哋幾咁辛苦都唔知揀邊個，今日見你兩個企咗喺度，我好開心、好期待。」、「你哋諗法好好，似真人版《Inside out》。」周國豐則坦言《呼吸有害》難度極高:「本身揀《呼吸有害》做團戰歌已經好有害，好難呀呢隻歌！」

羅陽、馬浩宜、黃藝輝、林靖枝及卓猷燕的《呼吸有害》。

左起:林靖枝、羅陽、黃藝輝。

兩大高手馬浩宜(左)、卓猷燕由上集的對手變同組令人期待。