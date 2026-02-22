95歲黃夏蕙親揭觀音扮相上頭炷香原因　新春忙不停：啲人太鐘意我

早前Good Show TV 與𠗕昇影業有限公司以及亞洲電視宣布合作，重啟亞洲電視YouTube頻道新節目播放，由招募演員自拍攝，籌備了大約六個月，並正式落實節目2026年4月1日於亞洲電視、𠗕昇影業有限公司、Good Show TV 以及黃夏蕙Facebook專頁4個頻道聯播。今日（22日）亞洲電視於深水埗一商場舉辦節目巡禮記者會，黃夏蕙亦有出席，她一身黑色加紅色閃石長裙現身，馬上成為了現場的焦點。

黃夏蕙一身黑人紅色閃石長裙現身。（胡凱欣 攝）

黃夏蕙新年忙個不停

95歲的黃夏蕙接受傳媒訪問時表示新年十分忙碌，一天到晚都要與朋友聚會，甚至乎未完活動就要趕到內地工作，她笑指：「今年可能啲人太鐘意我啦，請我同佢做show啦，請我食飯啦。」她更指出因為內地吃飯時間比較早，所以她上台做完自己的部分就即馬上起行。雖然黃夏蕙年紀都比較大，但她仍然願意「繼續忙」：「我鐘意忙，如果唔忙嘅時候，我唔知自己做乜，忙呢我會一起身，我就知道今日要做幾件事啦，咁我就好開心㗎啦！」

黃夏蕙表示新年好忙，有好多活動。（胡凱欣 攝）

黃夏蕙以觀音娘娘裝扮現身原因

每年都會以不同生肖裝扮到黃大仙廟上頭炷香的黃夏蕙，被問到今年為何不扮馬時，她笑指已經扮過，所以今年就以觀音娘娘裝扮現身。但原來黃夏蕙今年不扮馬是另外還有一個原因：「第一馬年我扮咗，第二我個老細係馬年嘅。佢話你唔扮馬得唔得？我得！唔扮馬，咁咪扮到觀音，因為觀音有求必應。」而黃夏蕙亦表示之後都會繼續去上頭炷香，因為她「唔覺得辛苦」。

黃夏蕙早前以觀音娘娘裝扮上頭炷香。（facebook@黃夏蕙）

黃夏蕙早前以觀音娘娘裝扮上頭炷香。（胡凱欣 攝）