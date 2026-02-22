「聲夢小花」轉眼29歲透視裝衝擊視覺　為唱好一首歌練習100次

黃洛妍（Janees）於2022年憑TVB節目《聲夢傳奇2》奪得亞軍入行，轉眼已經29歲，由少女變輕熟女，打扮亦愈來愈成熟及大膽。日前適逢新春佳節，黃洛妍獲邀擔任前輩賈思樂音樂會的表演嘉賓，罕有地以性感打扮示人。向來被公認為實力唱將的她，亦參與TVB音樂節目《唱錢》大展歌喉，分數接近100滿分，但原來背後負出好多心力。

黃洛妍轉眼已29歲。（IG@janees_official）

黃洛妍係音樂才女。（IG@janees_official）

激罕低胸透視裝上陣 回憶8歲聽歌歲月

在2月15日舉行的賈思樂音樂會上，黃洛妍穿上一襲黑色低胸透視連身短裙登場，酥胸半露的設計極具視覺衝擊力。事後她在社交平台分享當晚照片，並以英文留言回憶童年往事。她透露自己從小就有一部CD播放機，每晚睡前都會聽着名為《Without You》的CD入睡，她感激賈思樂的邀請，直言音樂會令她彷彿回到了8歲那年。

黃洛妍喺賈思樂音樂會以透視裝亮相。（IG@janees_official）

台型十足。（IG@janees_official）

透視裝衝擊視覺。（IG@janees_official）

黃洛妍指自己像回到8歲。（IG@janees_official）

上《唱錢》大展實力 「練習之鬼」高分過關

除了在演唱會上表現亮眼，黃洛妍昨晚（21日）與倫敦大學主修音樂的應屆港姐李尹嫣一同現身TVB音樂節目《唱錢》。面對AI即時實測系統，黃洛妍在台下雖然表現緊張，不時展露反眼、扁嘴等表情，但一開口即展現深厚實力。她演唱葉蒨文的《祝福》時，拍子準確率高達99.1%，綜合成績達97.3%，獲森美大讚。其後挑戰高難度歌曲《失戀無罪》及《Where Did You Go》亦獲高分，成功贏走一萬港元獎金。她透露自己是「練習之鬼」，為了節目每首歌至少練習超過100遍，仔細鑽研拍子、音準及咬字。

黃洛妍參加《唱錢》大展歌喉。

黃洛妍攞接近滿分，原來每首歌都練習100次好認真。

15歲入國際音樂大學 學霸級背景超屈機

黃洛妍的出色唱功全賴從小打下的深厚音樂根基。她從8歲開始學習小提琴，師承已故中國知名小提琴家鄭石生及國際級大師Pierre Amoyal。中三時她遠赴奧地利深造，15歲便考入全球排名前50的薩爾斯堡莫扎特音樂大學，並取得小提琴演奏學士學位。其後她再於維也納普萊納音樂學院進修，獲得第二個小提琴演奏學士學位。挾着超強學歷參加《聲夢傳奇2》奪得亞軍入行後，其音樂才華備受肯定，更被網民封為未來香港樂壇的接班人。

黃洛妍從8歲開始學習小提琴。（IG@janees_official）

黃洛妍參加《聲夢2》入行。（IG@janees_official）

黃洛妍參加《聲夢2》入行。（電視截圖）