李龍基情傷後招牌粉紅頭絕跡　受高人指點停染一年：佢話最好整綠

李龍基（基哥）的髮型，長期都有一撮非常Sharp醒搶眼的粉紅色挑染（highlight），亦可說是他的標記。不過近月已不見其頭頂再現招牌「粉紅毛」，莫非隨著他跟王青霞正式情已逝，他連染髮都冇心情？基哥早前接受《01娛樂》訪問時，就親解粉紅毛消失原因，更透露是有高人指點。

為顯後生染粉紅毛 相士警告大火之年忌火：燒死你

基哥在《01娛樂》訪問中，坦言自己由細到大都喜歡粉紅色，所以連頭頂都噴上粉紅色，也是他表演時必備造型，希望看上去年輕點，不似一個普通老頭：「白『晒晒』好似個老人家企上台，我就覺得欠缺啲乜嘢，所以特登搞啲嘢出嚟，等佢哋轉移人哋嘅視線。」不過他就表示，經相士提點，決定今年暫時不再染粉紅色，要停一停：「今年我唔搞喇，因為聽相士講，今年大火，大火之年，我就屬木，再整一執火喺個頭，燒死你！所以你睇，我而家唔搞啦，過咗今年先。」

李龍基表示自己由細到大都喜歡粉紅色。（資料圖片）

獲提議頭頂染綠色增運 基哥高EQ自嘲：我都冇老婆點整綠

基哥近年可說是是非纏身，一波未平一波又起，月前更與女友王青霞分手，女方被指早在國內有老公和十幾歲兒子，問到是否想改改運所以搵相士，基哥指自己其實並沒有找師傅睇相、睇流年運程的習慣，純粹是早前上電台節目，節目找了位年輕相士幫他算命，並謂：「佢就話你屬木，今年大火，仲整執咁嘅嘢？最好唔好啦，我聽吓佢講啦，希望好啲。」問到相士可有建議他不染粉紅色染其他顏色增運，他笑說：「綠色，佢話最好個頭整綠啦，我都冇老婆，點整綠個頭？哈哈哈！（記者：你自己冇呢個忌諱嘅？）我不嬲都冇嘅。（記者：有啲人連綠色帽或者綠色頭飾都好避忌，你會唔會覺得綠色可免則免？）我唔係避忌，但係既然個個大家都係咁嘅思想，無謂惹大眾不滿啦，係咪咁講？」

李龍基頭頂過往長期都有一撮粉紅色挑染，但近月消失不見，他解釋：「因為聽相士講，今年大火，大火之年，我就屬木，再整一執火喺個頭，燒死你！」

問到相士可有建議他不染粉紅色染其他顏色增運，他笑說：「綠色，佢話最好個頭整綠啦，我都冇老婆，點整綠個頭？哈哈哈！」（資料圖片）

看透是非拒做法事化解 談新一年願望：希望小人遠離我

談到過去兩年負面新聞多，可有想過找師傅幫手化解，基哥就表示沒有這個打算：「我冇諗過搵啲咩其他方法，冇，只不過……我成日都覺得，我好信天意，個天已經安排係咁就咁，當然凡事有兩邊，有啲好有啲唔好，每一件事都係，好可能呢件事大家都覺得對我佢係唔好，但係另一方面，未必㗎喎，點解呢？因為呢單嘢，我就發覺我身邊真係好多好好嘅朋友，好好嘅朋友，成日關心我，甚至乎國內都有，加拿大亦都有、美國都有，好關心我，咁我先覺得，呢幾十年來，我都積聚唔少好朋友喺度，所以我覺得，唔係壞。」而講到新一年有何願望，他就表示：「希望小人遠離我啦，大家身壯力健啦，健康係最重要嘅！」