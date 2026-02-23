張曦雯回復單身不寂寞　認有追求者霸氣反問：我話冇你信唔信？

華姐冠軍張曦雯（Kelly）去年宣佈與拍拖8年的混血男友和平分手，恢復單身後，剛剛迎來了首個單身情人節。以往年年情人節都在工作中度過的Kelly，今年竟然罕有地不用開工！不過女神並沒有四出狂歡，反而乖乖留守香閨。她笑指父母都外出拍拖吃飯，自己就留在家中陪貓貓狗狗，坦言：「一個人都有一個人嘅浪漫！」雖然口裏說浪漫，但當被問到現在身邊有沒有追求者時，Kelly立刻發揮幽默本色，霸氣反問記者作為神回覆：「我話冇你信唔信呀？」



張曦雯以開叉長裙出席，好靚呀！（陳順禎 攝）

張曦雯主演《臥底嬌娃》。（陳順禎 攝）

這句話認真惹人遐想！在追問下，張曦雯甜笑承認身邊確實有追求者，不過就要等關係「promising（明朗）」才會公開。談到最新的擇偶條件，經歷過愛情長跑的Kelly坦言現在沒有特定的類型，更大開玩笑指：「講type都不外乎...唔啱嘅，因為你永遠問一個type，咁obviously之前嗰啲都唔work啦！會唔會應該唔好框死自己喺一個特定嘅type呢？真係鍾意就鍾意！」看來Kelly現在很享受順其自然的單身狀態，將重心放在自己以及一班毛孩身上，笑稱現時最重要是照顧好貓狗。

張曦雯回復單身，坦言有貓狗陪伴，不寂寞。（陳順禎 攝）

講完感情生活，當然要談談工作。張曦雯最近忙於為新劇《臥底嬌娃》四出宣傳，這次她飾演被稱為「女版福爾摩斯」的行為心理學家「沈佳儀」，專看別人的微表情，完全靠智慧破案。雖然劇中有打鬥場面，但角色設定偏偏是「手腳笨拙」兼不懂得開車。Kelly直言要特地裝作論盡、加點喜感進去，其實比打得漂亮更難，但她就非常享受這個挑戰。

張曦雯主演《臥底嬌娃》，對手為馬貫東。（陳順禎 攝）

陳瀅、張曦雯、鍾柔美。（陳順禎 攝）

除了裝作論盡，劇中張曦雯還獻出了人生第一次——Cosplay兔女郎！平時喜歡打遊戲的她，原本最想Cosplay《Horizon》的Aloy，想不到第一次竟然獻給了經典的兔女郎。搞笑的是，記者笑指她的兔女郎造型「反而密實過你平時出活動」，Kelly聽完立刻大表認同：「我都覺得係。最多都係露對腳啫，咁平時都有對腳㗎啦！」

張曦雯在《臥底嬌娃》中cosplay兔女郎。（TVB圖片）

這次拍劇的另一大亮點，就是與前輩邵美琪（Maggie）首度合作！提起Maggie，張曦雯立刻化身小粉絲，大讚對方是「OG女神」：「佢真係好靚！望住佢覺得側面好細，五官好靚，總之就好fit啦！」張曦雯還爆料指邵美琪超級Nice，經常「萬歲」買零食請大家吃。提到兩人的對手戲，張曦雯直言被邵美琪的演技深深折服：「佢啲戲好subtle（細膩），眼神好令我感動，我真係好似一個fans睇住偶像做戲咁呀！」看來這次除了有張曦雯的搞笑突破，還有兩代女神交鋒，絕對值得觀眾期待！

陳瀅、張曦雯、鍾柔美各有賣點。（陳順禎 攝）

今日張曦雯心情好靚。（陳順禎 攝）

陳瀅、張曦雯。（陳順禎 攝）

張曦雯出席《臥底嬌娃》劇集宣傳活動。（陳順禎 攝）

張曦雯出席《臥底嬌娃》劇集宣傳活動。（陳順禎 攝）

張曦雯大曬美腿。（陳順禎 攝）