「執笠KOL」翻身後狂冧內地妻　放煙花製造浪漫煙霧太多似打杖？

現年41歲的前TVB小生蔡淇俊近年北上發展，做直播帶貨生意有聲有色，經常跟內地太太一齊拍片賣貨兼放閃。早前蔡淇俊才豪花重本買VVIP門票帶老婆睇GD演唱會，近日又再搞搞新意思，為太太安排一場盛大的煙花匯演，浪漫舉動引來大批網民激讚，但同時也有網民嘲笑場面十足打仗。

蔡淇俊年前喺內地結婚。（ig@vin_vinchoi）

蒙眼送驚喜 深情告白冧爆太太

蔡淇俊在Instagram分享了一段影片，一開始就笑指老婆是一個很沒趣的人，因此決定為她製造驚喜。他用酒店行李車推着滿滿的煙花，將蒙上雙眼的老婆帶到戶外場地。當老婆一睜開眼，璀璨的煙花隨即連環綻放，形成一片五光十色的「煙花海」，場面極為震撼壯觀。蔡淇俊牽着老婆的手冧爆問：「夠不夠浪漫？」最後更深情告白：「辛苦你了，我愛你。」舉動羨煞旁人，獲不少人封為「老公天花板」。

送驚喜俾太太。（ig@vin_vinchoi）

嘩，載滿成架酒店運行李車。（ig@vin_vinchoi）

去邊？（ig@vin_vinchoi）

滿天煙火，七彩顏色好靚！（ig@vin_vinchoi）

煙花夾雜濃煙 網民錯重點笑似轟炸區

不過，這場浪漫的煙花匯演卻出現了搞笑小插曲。由於煙花數量太多，現場瞬間佈滿散不去的濃濃白煙，五光十色的煙花與煙霧混雜在一起，畫面看起來竟然帶點「戰火味」，而且周圍好多樹木，看似幾危險。大批網民睇完片段後紛紛錯重點，搞笑留言嘲諷場面十足打仗：「好似畀人轟炸咁，使唔使走呀？」、「有點好笑，但也很浪漫」、「我只看到煙，沒看到煙火」。

成個天混雜煙霧。（ig@vin_vinchoi）

有網民嘲似「轟炸區」。（ig@vin_vinchoi）

好浪漫。（ig@vin_vinchoi）

好浪漫。（ig@vin_vinchoi）

+ 1

搣甩「執笠界KOL」污名 發財立品帶挈舊同門

除了對老婆極盡浪漫，蔡淇俊對朋友亦有情有義。早年他曾投資火鍋店及米線店等生意，可惜屢屢結業收場，一度被戲稱為「執笠界KOL」。不過他屢敗屢戰，近年轉戰直播帶貨及市集擺攤終於撈到風生水起。深知在演藝圈無工開之苦的他，更發財立品，主動邀請不少昔日工作量不多的同行加入其帶貨團隊，當中包括陳思齊、于淼、前E-kids成員林詠倫（Alan）及前亞視花旦陳靖允等，帶挈大家齊齊搵真銀，絕對是位有情有義的好老闆。