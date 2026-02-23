臥底嬌娃｜陳瀅係隱藏高手　榮升「武力擔當」：即係我打得勁！

陳瀅最近忙於拍攝新劇《臥底嬌娃》，這次的角色設定充滿新鮮感！陳瀅透露自己原本隸屬警察的「竊聽部門」，一開場就要全天候隔空監聽馬貫東，因此對他產生了微妙的感覺：「所以我一聽佢把聲就覺得佢係一個好熟悉嘅聲音，當我之後遇到佢嘅時候就覺得已經有種好大嘅親切感。」後來為了調查幾位目標人物，陳瀅更由竊聽員極速轉型做臥底，實行埋身肉搏！



陳瀅又靚咗！（陳順禎 攝）

陳瀅呢個Look性感得嚟有啲低調，好殺食。（官方提供圖片）

獲封「武力輸出」 隱藏藍帶高手身分曝光

說到「埋身肉搏」，陳瀅在劇中絕對不是花瓶，由於其他演員基本沒有動作戲，她順理成章被外界封為全劇的「武力輸出」及「武力擔當」！對於這個霸氣稱號，她笑言非常受落：「幾好呀，我鍾意㗎！即係我打得勁呀！」

原來甜美嬌俏的陳瀅竟然深藏不露，自幼已經擁有武術藍帶底子！她自爆小時候媽媽逼她學游泳、芭蕾舞和畫畫，結果全都是三分鐘熱度，「每一樣嘢都學咗一兩個星期就放棄，但反而到最後我自己舉手話想試吓學泰拳，我都學到去藍帶！」小時候練下的基本功沒有白費，難怪這次拍動作戲，連武術指導都對她刮目相看，大讚她：「嘩！你又順手咗喎，又叻咗喎！」令她成就感滿滿。

張曦雯加上陳瀅，無敵呀！（陳順禎 攝）

羅毓儀、張曦雯加上陳瀅。（陳順禎 攝）

揚言不怕痛望做「惠英紅2.0」

不過，做「武力輸出」背後亦要付出代價。陳瀅坦言拍打戲比跳舞難得多，因為跳舞只要自己發揮好即可，但打戲講求雙方配合，時機、節奏和力度稍一不慎就會受傷。早前就有傳她拍動作戲受傷，陳瀅受訪時亦親口還原事發經過，原來是在拍攝最後一日遇上意外：「有個東哥有個轉身動作，佢有隻腳伸埋嚟，我唔小心企錯咗個位，所以就食正佢隻腳。」當時傷得不輕，需要接受針灸並休息足足兩星期才康復。

幸好這次「硬食無情腳」並沒有為陳瀅留下陰影。被問到以後還敢不敢拍打戲，她毫不猶豫地一口答應：「唔會驚，我好鍾意㗎！上次係我自己唔小心，所以下次我會再小心啲。」記者問她會不會以影后級「打女」前輩惠英紅為目標，她說：「梗係想試吓啦！趁我仲有呢個力同呢個心，我都會想試一次。趁後生！」

《臥底嬌娃》宣傳活動。（陳順禎 攝）

仲有鍾柔美，配搭好新鮮。（陳順禎 攝）

