佘詩曼風頭勁傳助TVB轉虧為盈　過年前陪媽咪飛曼谷喪食：肥咗2kg

佘詩曼（阿佘）憑TVB劇集《新聞女王2》「Man姐」一角再次成為雙料視后，更史無前例四奪《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主角」人氣爆燈，風頭一時無兩之餘，有報道指Man姐一出更為TVB轉虧為盈，終止七年半虧損，所以有指為靠「招商女王」阿佘再食糊，將趕住上半年播出《正義女神》，業績上望能一馬當先，延續盛勢！

佘詩曼以一身粉紅色套裝賀新年。

期待《正義女神》童星表現 新劇演法官同主播極具挑戰

對於好多粉絲好期待阿佘有全新角色出現，阿佘坦言也非常期待：「我都好期待《正義女神》，因為每一個單元都有唔同嘅少年演員，好想睇吓一班小主角嘅表演，而我呢個法官又會唔會俾人有一種咩感覺呢？（演主播同法官邊個難啲？）真係好難比較，我只可以講兩者同樣好玩兼極具挑戰性，而難度方面又好唔同。」

被問演主播還是法官較難，佘詩曼說：「真係好難比較，我只可以講兩者同樣好玩兼極具挑戰性，而難度方面又好唔同。」（劇照）

馬年大計要先放假叉電 有意挑戰幕後自導自演

蛇年阿佘工作上交足亮麗成績表，馬年大計又如何？阿佘笑言要先叉足電，才以最佳狀態迎接馬年：「之前真係忙足好多個月，我覺得反而需要俾自己放下假，叉足電先有更好狀態去為馬年再去做想做嘅事情，研究下個wishlist。（之前你話對幕後工作有興趣？） 有興趣研究拍攝、鏡頭呢方面，若然有機會都想試下自導自演，相信係一個幾大挑戰。」

陪阿媽飛泰國貼地食Food Court 盡興狂食增磅2kg

至於向來孝順的阿佘，農曆新年前就陪媽咪飛泰國旅行。還給網民拍到去Food Court嘆美食，非常貼地，她透露：「今次我哋一行九人去遊曼谷，吃喝玩樂，非常盡興，媽咪向來好鍾意食生果，所以去咗supermarket逛下，順勢去埋隔籬個food court食lunch，大家都好鍾意呢樣又想食嗰樣又想食，乜都想試下嗰種感覺，好正！大家都起碼重咗2kg返嚟，包括我在內，最緊要開心。」

向來孝順的阿佘，農曆新年前就陪媽咪飛泰國旅行。（IG@charmaine_sheh）