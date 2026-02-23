臥底嬌娃｜藝訓班花顏值完勝同劇演員　勁謙虛：比上不足比下有餘

TVB新劇《臥底嬌娃》的李海銅，在劇中飾演陳瀅的同居好閨密。有別於一般劇集中會背叛或者「講是非」的發電機閨密，海銅這次的角色主打互相扶持，在陳瀅遇到低潮時擔任陪伴者的角色，後期更有讓人拭目以待的動作場面！



李海銅真係靚。（陳順禎 攝）

早前《新聞女王》，已有不少觀眾留意到這位外表亮麗的新演員。（截圖）

加入TVB三年的海銅，入行前原來是個在證券公司做結算的「Back Office OL」，每天對著電腦大呼沉悶。後來因緣際會接觸到幕前工作，發覺自己戲癮大發，為了在30歲前挑戰自己，初嘗演出後，毅然報讀TVB藝員訓練班。憑著清秀甜美的外表，她更被外界封為「藝訓班班花」！不過她本人就極度謙虛，笑言這個稱呼「唔敢當」，更怕得罪其他同樣出眾的女同學。

《刑偵12》入面出現嘅都係由李海銅出演。（截圖）

李海銅對答都好得體。（陳順禎 攝）

李海銅自認比上不足比下有餘

李海銅美貌引起注目，問到是否有此自覺，李海銅回答：「問心，我覺得自己比上不足比下有餘。未去到好靚啦，但係我覺得順眼囉。其實我覺得只要電視上面嘅畫面，大家覺得順眼、唔核突，其實我覺得已經心滿意足喇，我覺得係順眼囉。」李海銅認為做藝人要有特色：「要有自己嘅character同埋畀人記得嘅點。（喺TVB嚟講，你覺得有咩女仔靚過自己？）嘩好多喎，我驚數漏。首先同劇嘅陳瀅啦、Yuki啦、Yumi啦，已經係啦。仲有之前合作過嘅高海寧，其實我覺得大部分都靚過我。」

李海銅對答都好得體。（陳順禎 攝）

入TVB後保單身零追求者 佛系擇偶重溝通

事業剛剛起步，感情生活又點呢？這位外形亮眼的女神竟然自爆，由加入TVB至今一直保持單身，而且目前更是「零追求者」！海銅坦言現階段以工作為重，更豪邁直呼：「兒女私情嘅嘢揼走啦！」對於擇偶條件，她毫不介意外在因素，就算對方沒錢或者長相普通，只要兩人「夾得來」、心靈上能夠溝通就足夠，十分貼地。

李海銅表示加入TVB三年以來都沒有追求者。（陳順禎 攝）

暗批以前做嘢似「放養」 大讚TVB有人情味

談到工作環境，入行前曾接拍過其他電視台（2021年曾參與ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》）的李海銅，就坦言兩者有很大分別。她直指在外邊工作多數是「自己顧自己」，缺乏統籌、PA和經理人的全方位支援；相反加入TVB後，雖然經理人要照顧很多藝人，但依然能專注在她的發展上。海銅直言很喜歡TVB的模式，大讚公司有人情味：「喺TVB嘅感覺係有愛啲嘅。唔會話好似放養咗我咁樣。我OK俾人管嘅，可能因為我OK俾人管，咁樣先覺得公司係重視我嘅！」不會覺得自己有被「棄養」的感覺，看來這位「班花」已經完全適應並準備好TVB大展拳腳了！

李海銅參演這ViuTV短劇《YOLO的練習曲》。（截圖）

李海銅表示加入TVB三年以來都沒有追求者。（陳順禎 攝）

李海銅參演《臥底嬌娃》。（陳順禎 攝）

李海銅參演《臥底嬌娃》。（陳順禎 攝）

李海銅加入TVB前為OL一名。（陳順禎 攝）

李海銅加入TVB前為OL一名。（陳順禎 攝）

李海銅。（陳順禎 攝）